ŠVARCENEGEROV SIN PONOSNO POKAZAO IZVAJANO i S*KSI TELO, FANOVI POLUDELI: Izgleda kao Arnold u mladosti, mnogo liče! (FOTO)

Sin popularnog Terminatora, Džozef Bena (25), ponosno pokazuje figuru i naglašava važnost sporta i treninga.

Njegov otac Arnold Švarceneger (75) u mladim danima izgledao je upravo tako, pa je očito da su geni odradili svoje.

Osim što je često u teretani, JDžozef se bavi i plesom pa je nedavno nastupao u američkom "Plesu sa zvezdama".

Istakao je u jednom od intervjua kako su ga u srednjoj školi maltretirali zbog prekomerne težine pa je sada zagovornik fitnesa, zdrave ishrane i uopšteno brige o životu.

S ocem se često druži, a jedna od omiljenih aktivnosti obojiici je vožnja bicikla. Sličnost s ocem je očita, ali za ovakvu definiciju tela potrebno je mnogo rada.

Fanovi su ispod posta gde pozira u šortsu, pisali kako izgleda skoro isto kao Švarceneger u mladosti i hvalili Džozefovu figuru.

Kako bi mu pomogao u treningu, Švarceneger je sinu poklonio primerak "Enciklopedije modernog bodibildinga", koju mnogi smatraju Biblijom ove sportske kategorije.

- Moj tata je stara škola, on ne veruje u milostinju. Veruje da se naporan rad isplati, a verujem i ja - izjavio je Džozef, piše The Daily Mail.

Njegova majka je bivša domaćica bivšeg guvernera Kalifornije, Mildred Bena, što je na kraju dovelo do razvoda poznatog glumca i njegove supruge nakon više od dvadeset godina braka, Marije Šrajver (67). Inače, on Džozefa priznao tek 14 godina kasnije i to je bio jedan od veći skandala tada.

Tačnije 2011. godine je Los Anđeles Tajms objavio detalje njihove afere koja se odvijala tokom devedesetih i vest da Arnold ima vanbračnog sina Džozefa kog je krio veoma dugo, pa je, naravno, skandal kao takav šokirao javnost.

Danas je od toga prošla cela decenija, a situacija se oznatno proimenila za sve, ali od samog početka Arnold je otvoreno govorio o svojim greškama. Priznao je tako da je namerno i svesno započeo aferu sa svojom domaćicom, dobro znajući da je to i neetično i nelojalno i da je ona bila trudna sa Džozefom u isto vreme kada su on i Marija čekali svoje četvrto dete.

