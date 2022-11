BAHATOST GA JE UMALO KOŠTALA SVETSKE SLAVE: Nakon 25 godina otkriveno! Leonardo Dikaprio umalo ostao bez uloge u TITANIKU!

Leonardo Dikaprio je u kultnom filmu "Titanik" ostvario ulogu koja mu je obeležila život, a sada je otkriveno kako mu je zamalo izmakla, te da je reditelj Džejms Kameron hteo da mu pokaže vrata kada je došao na audiciju.

Džejms je te detalje otkrio u intervjuu za GQ rekavši da je zamolio Leonarda da dođe na audiciju kako bi testirao i video postoji li hemija između njega i Kejt Vinslet, koja je već bila dobila ulogu Rouz. Otkrio je pritom kako je glumac zapravo mislio da je samo došao da upozna Kejt, ali kada je saznao da će čitati scenario s njom, odgovorio je: "Misliš da čitam? Oh, ja ne čitam."

Džejmsu je takav stav zasmetao, pa mu je rekao da može da čita ili da ostane bez šanse za ulogu. Leonardo je nakon toga nevoljno pristao na to i da je atmosfera bila jako neprijatna i ponašao se poput dive, sve dok Džejms nije viknuo "akcija". On se potom odmah pretvorio u Džeka i u tom trenutku je znao da će Leonardo osvojiti ceo svet. To se pokazalo tačnim i uloga Džeka lansirala je Leonarda u svet uspešnih filmova, u kojem je uspešan i 25 godina kasnije.

Leonardo se ovih dana našao u centru pažnje i zbog detalja iz privatnog života, i to nakon što su šuškanja da ponovo ljubi postala sve glasnija. Njegovo srce je navodno osvojila manekenka ĐiĐi Hadid, s kojom je viđen u nekoliko navrata, poslednji put ispred jednog restorana u Njujorku.

48-godišnji oskarovac i 27-godišnja Điđi snimljeni su dok je on bezuspešno pokušavao da se sakrije ispod tamnog kačketa i maske za lice, a ona se skrivala ispod šala, ali paparaci su ih na vreme uočili. To im je bio prvi izlazak u javnost nakon što su viđeni kako se zajedno druže na zabavi povodom Noći veštica, na koju su stigli s Điđinom sestrom Belom, prijateljicom Irinom Šajk i trgovcem umetnina Helijem Nahmadom.

Iako je poznato da Dikaprio voli manekenke, zanimljivo je da je Điđi starija od devojaka s kojima je dosad izlazio. Poznato je da nijedna od njegovih bivših nije bila starija od 25 godina.

Takođe, ako su glasine o njihovoj vezi tačne, ovo će biti prvi put da izlazi sa ženom koja ima dete. Điđi je majka devojčice Kai, koju je dobila s bivšim dečkom, pevačem Zejnom Malikom, s kojim je raskinula krajem prošle godine.

