MLADA GLUMICA JE AMBASADORKA PLESA OKO ŠIPKE?! Otkrila da uživa u tome: To jeste erotično, ali u tome postoje takmičenja!

Glumica Miona Marković pričala je o pol densu i koliko je on zapravo težak.

Naime, glumica se već pola decneije bavim ovim sportom, koji mnogi povezuju sa erotikom sumnjivih mesta i okruženja, doduše, to kao sport imam sasvim drugačiju crtu od one iz klubova.

Miona Marković je u emisiji "Pusti brigu" kod Suzane Petričević pričala o pol densu i njegovim karakteristikama.

foto: Kurir televizija

Rekla je da jeste erotski, ali da postoje takmičenja i to na umetničkom nivou.

- Ja sam ambasadorka pol densa u Srbiji. Ja sam već pet godina u tome, obožavam da sam tamo. To je sport gde je potreban kontinuitet u treningu da bi napredovao, tu postoje nivoi. To je ples oko šipke. To i jeste erotično, ali postoje i takmičenja, teatarska pol dens takmičenja. Ja dosad nisam učestvovala na njima, mislim da ni neću jer sport zahteva mnogo vremena i treniranja.

