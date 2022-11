RIJALITI ZVEZDA TVRDI DA JE BILA SA PRINCEM HARIJEM! Opisala detalje njihovog odnosa: Nadam se da će Megan paziti na njega!

Ketrin Omani, rijaliti zvezda, tvrdu da se 2006. godine, kada je imala 34 godine, viđala sa princem Harijem, koji je u tom trenutku imao 21. godinu.

Prema njenim rečima oni su bili u vezi dva meseca, a kako prenosi "DailyMail" Ketrin Omani je dodala da ne veruje da će se detalji o toj vezi pojaviti u knjizi o životu princa Harija "Spare" koja će biti objavljena 10 januara naredne godine.

Ketrin Omani koja je poreklom Britanka, a koja je učestvovala u američkom rijaliti TV šouu "The Real Housewives of DC" upoznala je princa u baru u Čelsiju 2006. godine, kada je on bio u dugogodišnjoj vezi sa Čelsi Dejvi.

Ispričala je da su nakon susreta u baru otišli u noćni klub u južnom Kensingtonu, a onda u kuću njegovog prijatelja. Hari je sasvim otvoreno počeo da razgovara s njom o životu. Napravio im je zatim sendviče, a onda su plesali. Rekla mu je da mora kući i tada su se poljubili. Sreli su se još nekoliko puta, a onda se saznalo za njihovu romansu pa je veza okončana.

Tek 2009. godine, godinu dana nakon što se Omani udala drugi put (u međuvremenu se razvela), njih dvoje su ponovno naleteli jedno na drugo na polo utakmici, bili su prijateljski raspoloženi.

- Nadam se da će Megan paziti na njega. Želim mu sreću i uspeh. On je vrlo hrabro, harizmatično, neverovatno zabavno, inteligentno i ljupko ljudsko biće - poručila je.

