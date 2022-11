SANJALA SAM DA SI ŽIVA! KAO DA SI KISEONIK I NE MOGU VIŠE DA DIŠEM: Manekenka progovorila o teškom životu i strašnim problemima!

Rođena u Italiji, Džulija Foks je prvi deo svog života provela živeći u Milanu sa svojim dedom pre nego što se preselila u Njujork sa svojim ocem Amerikancem i jednim od svoja dva brata. Njen drugi brat i njihova mama ostali su u Italiji.

Foks je rekla da veliki deo svog detinjstva živela sama sa tatom.

- Mnogo smo se selili. Bilo je nekako nestabilno. Bili smo beskućnici u jednom trenutku. Zapravo sam živela u skoro svakom kraju Njujorka. Onda me je poslao u svet. Veoma rano sam bila izložena mnogim situacijama - rekla je za Roling stoun.

Tokom svojih burnih tinejdžerskih godina, Foks je rekla da je bila prilično buntovna. I uz malo nadzora odraslih, bila je prepuštena sama sebi da se kreće po Njujorku.

Do 14 godina, Foks se noću spuštala niz požarne stepenice u tatinoj stambenoj zgradi da bi mogla da izađe u klub u ukradenoj odeći. Sa 15 godina pobegla je sa dečkom koji je bio diler droge. Njen tata jeste pokušao da disciplinuje svoju ćerku - ali ne tako često.

- Pokušao je. Bilo je trenutaka kada sam stvarno izmakla kontroli da je bukvalno spavao u stolici ispred vrata da ne bih izašla. Pa sam se bežala kroz prozor. I onda u 7 ujutro sledećeg jutra, pokucala sam na ulazna vrata i on je bio zatečen - ispričala je Džulija u podcastu Call Her Daddi .

Do kraja srednje škole, Foks je počela da eksperimentiše sa drogama - ekstazijem, marihuanom i na kraju heroinom. Razmišljajući o svom prvom dečku - dileru droge - Foks je na Instagramu napisala da su se sreli u kući jednog druga dilera. Te noći kada su se prvi put sreli, zajedno su uzeli ekstazi.

- Nekoliko minuta kasnije razgovarao je sa mamom i rekao joj da je upoznao ljubav svog života. Iako je ovaj čovek bio užasan za mene, ne bi me bilo bez njega - rekla je ona.

Te 2018. godine kada je postavila objavu na Instagramu, taj bivši dečko o kome je Foks govorila bio je u zatvoru. Foks je za The Hollivood Reporter rekla:

- Pravo je čudo da sam dobro i da mi je krenulo u životu. Mnogi sa kojima sam odrasla su sada na ulici ili su već mrtvi zbog konzumiranja droga.

Okružena grupom prijatelja koji su bili u klubovima, drogirali se i pili, u to je upala i Foks.

- Heroin je bio tako važan deo mog života. Bila sam u srednjoj školi kada sam prvi put probala heroin. Niko od mojih prijatelja to nije radio, tako da sam to radila u tajnosti. Nisam razumela da se igram s vatrom. Toplo ne preporučujem.Imala sam 14 godina kada sam krenula po klubovima, znaš? Kada sam napunila 18, bila sam umorna. Postalo dosadno. To je bilo ovo stvarno jeftino uzbuđenje na koje sam postala imuna, to je bila prekretnica u njenom životu - rekla je za Paper Magazine.

Tri godine, u srednjim i kasnim tinejdžerskim godinama, Foks je bila na uslovnoj kazni zbog krađe i velike krađe zbog prevare sa kreditnim karticama. Rekla je da joj je to verovatno i spasilo život. Za to vreme morala je da se podvrgne redovnom testiranju na droge, što joj je pomoglo da ne upadne u zavisnost.

Za to vreme, Foks je bila sama i borila se za novac i pokušavala da obezbedi krov nad glavom.

- Pomislila sam 'Ne mogu da radim u poslastičarnici zauvek, treba mi još novca.' Pa sam otišla na Craigslist u odeljku za odrasle i svuda oko mene su se jeb***. Još uvek sam bila dete i nije mi bilo prijatno. Tako da sam videla oglas u kome piše bez seksa, bez golotinje i mogu da zaradim do 1000 dolara dnevno. Tako da sam otišla.

Foks je dobila posao na licu mesta. Slično striptizetu, Foks je radila u establišmentu poznatom kao tamnica na Menhetnu, a tamnica je imala razne sobe za fantaziju u kojima bi klijentima dominirala domina.

- Daju vam nekoliko reči o interesima klijenta, a onda morate da gradite odatle i improvizujete ostalo - rekla je Foks za Roling stoun o poslu. "Zato zamislite da to morate da radite više puta dnevno u različitoj odeći - časne sestre, učiteljice, medicinske sestre, mame - u skladu sa željama klijenata.

Tokom narednih nekoliko godina, Foks je nastavila da se bavi glumom, a 2019. je debitovala na filmu zajedno sa Adamom Sandlerom u čuvenom Nebrušenom dragulju .

Ali iste godine kada je dostigla slavu, doživela je veliki lični gubitak. Njena najbolja prijateljica umrla je od predoziranja fentanilom.

- Moja najbolja prijateljica Djina je umrla. Nisam se mnogo pre tog događaja drogirala, ali to me je učvrstilo. Ako i pomislim [da koristim], to se vrlo brzo izbriše kada pomislim na nju - rekla je.

Osvrćući se na smrt svoje najbolje drugarice, Foks je na Instagramu napisala:

- Kako je teško provesti Božić bez tebe. Sanjala sam te sinoć, bila si živa. Kao da si kiseonik i ne mogu više da dišem. Moram da odrastem i da budem velika devojčica... ali volela sam da budem malo dete sa tobom.

Foks je objasnila da ju je okruženost trezvenim prijateljima i porodicom držala na pravom putu do danas.

