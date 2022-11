POKAZALA MEĐUNOŽJE STRANCU, LAŽIRALA ORGAZAM: Slavna glumica OTVORENO o VRUĆIM TEMAMA! Progovorila i o S*KSU U LIFTU s kolegom!

Holivudska glumica Skarlet Johanson nikada nije ćutala o svom seksualnom životu. Seks ikona "Osvetnika" je tokom godina iznela mnoga otkrića o privatnim nestašlucima.

Od slučajnog pokazivanja intimnog područja do suočavanja s glasinama da je imala seks u liftu, plavokosa bomba je baš čula sve priče koje su o njoj kolale u medijima. Johanson je čak podelila i svoju ljutnju što su žene osuđivane u javnosti jer otvoreno govore o seksu.

"Ne želiš da čuješ kako zvučiš kad doživljavaš orgazam"

Ovo su Skarletine najseksi ispovesti. Glumica je tako jednom prilikom otkrila da je njen kolega Hoakin Finiks morao da pobegne sa filmskog seta nakon što je čuo njen "bizarni" snimak lažnog orgazma.

U podkastu "Armchair Expert", Skarlet je rekla: "Pokušali smo da snimimo sve odjednom, ali je Hoakin morao da ode sa seta. Otišao je iz studija. Trebao mu je odmor."

Naime, u tom filmu se Hoakinov lik zaljubljuje u Skarletin telefonski sistem u stilu Siri i čuje se kako par deli burni telefonski seks. Skarlet je priznala da je snimanje bilo "odvratno", dodajući: "Definitivno ne želiš da čuješ kako zvučiš kad doživljavaš orgazam, fuj."

Glumica je, slučajno, previše otkrila i u fizičkom smislu, jer je Džimiju Kimelu priznala da je jednom pokazala intimno područje strancu.

Naime, tada su Dejv Bautista, Danaj Gurira, Tom Hidlston, Skarlet Johanson i Mark Rafalo bili testirani koliko se dobro poznaju, pri čemu je voditelj čitao izjave pojedinih glumaca, a ostali su morali da pogađaju.

Kako je otkriveno, Skarlet je jednom prilikom pokazala intimno područje strancu u toaletu u avionu.

"Ipak, bilo je nenamerno. Očito! U avionu sam koristila toalet, kao što se i radi, i valjda nisam zaključala vrata. Dogodi se, povremeno. Ne znam, mislila sam da sam zaključala. Otišla sam da uzmem toalet papir i videlo mi se celo intimno područje", ispričala je tada glumica.

Seks u liftu s glumcem?

Ranije ove godine Skarlet je bila primorana da demantuje da je spavala s glumcem Benisijom del Torom u liftu hotela Chateau Marmont u Los Anđelesu 2004. godine.

Glasinu je prvi pokrenuo Benisio 2005. u intervjuu za Esquire, kada su ga pitali o Skarlet. Ponovio je pitanje koje je dobio i počeo da priča: "Jesam li ikada imao seks u liftu sa Skarlet Johanson nakon dodele nagrada? Nekako mi se sviđa, znaš, ja, pa. Ne znam. Ostavimo to nečijoj mašti. Nemojmo to promovisati. Siguran sam da se to već dogodilo. Možda nije ni zadnji put."

Što je bilo dovoljno da se pokrenu glasine o njihovom seksu u liftu te godine.

Skarlet je konačno odgovorila na tu glasinu 17 godina kasnije rekavši u podkastu: "Kad sam bila mlađa, bilo je prihvatljivije pisati stvarno gadne, loše stvari o mladim glumicama.

To je bila priča koja me je pratila dugo vremena. To je vrlo kratak period, logika toga mi se činila tako neprivlačnom. Ja sam osoba koja se užasava da je uhvate da radi nešto što ne bi trebala. Pa mi je to priču učinilo još apsurdnijom."

"Kada žene govore o uživanju u seksu, to je..."

U intervjuu iz 2017. Skarlet je otvoreno govorila o tome da je ona holivudski seks simbol, uz to je priznala da ne voli dvostruke standarde kada žene govore o seksu.

"Kada žene govore o uživanju u seksu, to je gotovo zabranjeno. Samo ako imate zdrav seksualni stav, etiketiraju vas kao raspuštenu, divlju, drolju. Nemate morala i doživljavaju vas kao nekakvog seksualnog devijanta ili nekoga ko ne može da bude u monogamnoj vezi", rekla je glumica tada za Cosmopolitan.

Skarlet se udavala tri puta, prvi put za glumca Rajana Rejnoldsa, s kojim je bila u braku od 2008. do 2011, zatim za francuskog novinara Romeina Doriaka od 2014. do 2017., a onda za scenaristu "Saturday Night Live-a", Kolina Džosta 2020. godine. Glumica ima ćerku s Doriakom i sina s Džostom.

