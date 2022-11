FATALNA HRVATICA ZAVELA REPREZENTATIVCA: Posvetio joj TETOVAŽE, pa se GORKO POKAJAO! Njoj su sportisti SLABA TAČKA! (FOTO)

Oči celog sveta uprte su u Mundijal i njegove aktere, što glavne, što one sporedne.

Jedan od onih koji intirigira avnost u regionu je i reprezentativac Hrvatske, Marko Livaja, koji je proglašen jednim od heroja utakmice protiv Kanade, koju je Hrvatska u grupnoj fazi takmičenja pobedila rezultatom 4:1.

Domaći i regionalni mediji raspisali su se o ovom reprezentativcu, a samo neke od tema su koliko tetovaža ima, kako je izgledao nekad, šta je objavljivao na društvenim mrežama i koga je ljubio... Čini se kako domaću javnost zanima baš sve vezano uz istaknutog Hajdukovca koji u rodnom Splitu uživa veliku slavu.

Uz ime Marka Livaje se tako vezuje i ime Valentine Miletić, fudbalerove bivše devojke. U vreme dok je ljubav cvetala, Livaja nije krio koliko je zaljubljen u Valentinu. Zajedno su se slikali, a on joj je posvećivao i pesme. Valentina je danas voditeljka, a nekada se bavila manekenstvom.

U to vreme, Marko je imao samo 17, a Valentina 21 godinu. Fudbaler je čak tetovirao Valentinin datum rođenja na grudima iznad srca i datum njihovog susreta na ruci.

Nakon Hajduka, Livaja je završio u Inter Milanu, a sa svojom voljenom Valentinom se preselio u taj italijanski grad. Nakon Milana sledeća stanica mu je bio švajcarski Lugano, a nakon karijere širom Evrope, opet se vratio u okrilje domovine, u Hajduk.

Trogodišnja veza s Valentinom nije opstala, a danas je Livaja u srećnom braku s bivšom manekenkom Iris Rajčić, s kojom je u vezi više od osam godina i s kojom ima dvoje dece.

Zanosna Valentina očito voli sportiste, jer su je povezivali i sa šest godina mlađim teniserom Bornom Ćorićem.

U vreme njihove romanse, te 2015. godine, Borna je imao samo 18 godina, a ona 24. Uživali su zajedno u letnjim radostima, te je u jednom trenutku Borna objavio fotografije s plaže. Iako nije hteo da otkritje identitet devojke, otkrili su ih neki detalji s fotografija.

Sportsku novinarku na Instagramu danas prati više od 30 hiljada obožavatelja, a prošle godine je za Story otkrila šta misli o "uletima" na društvenim mrežama.

"To je virtualni svet i ima svega, ljudi su malo slobodniji nego što bi to bili da te sretnu na ulici, ali ne mogu da kažem da sam nekad imala nekih većih problema. Postoji opcija blok, koja reši takve probleme (smeh), a uleti na Instagramu se danas svode na slanje vatrica ili onih zaljubljenih emotikona i to mi je pomalo smešno", rekla je tada.

