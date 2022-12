RONALDO SLAO PORUKE PRELEPOJ SRPKINJI: Kristina je KOPIJA njegove VELIKE LJUBAVI, a evo kako je sve ISPLIVALO u javnost! (FOTO)

Kristijano Ronaldo je poslednjih dana goruća tema zbog činjenice da će navodno zaigrati u novom klubu.

Nakon što je na obostrano zadovoljstvo raskinuo ugovor s Mančester Junajtedom, svi su hteli da znaju koja mu je sledeća stanica.

"Mančester Junajted me izdao, napravili su crnu ovcu od mene. Nemam poštovanja za Erika ten Haga jer ni on nema za mene. Ljudi moraju da znaju istinu. Junajted je hteo da me otera. Ne samo trener, nego i ljudi oko kluba. Osećao sam se izdano. Neki ljudi me nisu hteli u Mančester Junajtedu, ne samo ove sezone, nego i prošle", deo je šokantnog Ronaldovog intervjua britanskom voditelju Pirsu Morganu, nakon čega je došlo do prekida saradnje.

foto: EPA/ADAM VAUGHAN

Madridska Marca objavila je kako je fudbaler blizu sklapanja dogovora sa saudijskim klubom Al Nasrom, što bi značilo da bi po tome u Saudijskoj Arabiji zarađivao 200 miliona evra po sezoni. Uz to, Saudijci su mu pripremili ugovor na dve i po godine.

"Ronaldo nema izbora. Evropski momci finansijski ne mogu da se približe ponudi Al Nasra, a ne mogu ni MLS klubovi", piše Marca, list blizak Ronaldovom agentu Horheu Mendesu, a navodi i da su Mendes i Ronaldo već pristali na ovu ponudu.

Ronaldu se poslednjih dana vadi i svaki detalj iz privatnog života, a malo je poznato da se javljao srpskoj manekenki Kristini Perić, koja je taj podatak otkrila gostujući u emisiji Ami G šou.

"Ronaldo mi je pisao na Instagramu, ali to je palo u pogrešne ruke, one novinarske. Poslao mi je selfi, razmenili smo par poruka, ali to je bilo to. Ništa se drugo nije dogodilo. Imamo zajedničke prijatelje, verujem da se zbog toga javio", otkrila je lepa Kristina koja neodoljivo podseća na Ronaldovu bivšu devojku, rusku manekenku Irinu Šajk, s kojom je bio od 2010. do 2015. godine.

Zanimljivo, Kristini se javio 2016. godine, ubrzo nakon raskida, a lepotica ima čak sto hiljada obožavatelja na Instagramu koje redovno časti atraktivnim fotografijama.

Podsetimo, Kristijano je danas u srećnoj vezi s Georginom Rodrigez, koja mu je rodila dvoje dece, dok je troje dobio putem surogat majki, čija imena nisu poznata javnosti. Najstarijeg sina dobio je u prvoj godini ljubavi s Irinom.

- S velikom radošću i emocijama obaveštavam vas da sam nedavno postao otac dečaka. Kao što sam dogovorio s njegovom majkom, koja želi da njen identitet ostane tajna, starateljstvo ću preuzeti ja - napisao je tada fudbalski as.

foto: FABRICE COFFRINI / AFP / Profimedia

Budući da je na glasu kao jedan od najpoželjnijih muškaraca kome je retko koja lepotica uspela da odoli, ali i kog je retko koja duže uspela da zadrži pored sebe, vest da je postao otac sina o kom će se sam brinuti mnoge je šokirala. Odmah su se pojavile brojne teorije, od te da je majka deteta Amerikanka s kojom je imao kratku aferu do toga da je reč o surogat majci.

Portugalske novine Diario de Noticias objavile su da je dete začeto krajem leta 2009. u San Dijegu, gde je tada 25-godišnji fudbaler bio na odmoru, i to sa surogat majkom, kojoj je za to platio pozamašnu svotu. Njegov portparol potvrdio je srećnu vest, ali je odbio da komentariše išta o surogat majčinstvu, što je podstaklo dalja nagađanja.

Nedugo nakon te objave Ronaldo se našao usred zanimljivog skandala. Bivša Mis Španije, Marija Hose Suarez, ostala je trudna nakon što je raskinula s dečkom, teniserom Felisijanom Lopezom. Nagađalo se da je potajno ljubovala s portugalskim reprezentativcem, što je podstaklo priče da je upravo ona majka njegovog deteta. Ona je negirala vezu s fudbalerom, a posle je i izgubila dete. Iako nije potvrđeno, mali Kristijano Ronaldo navodno je plod jednonoćne afere svog slavnog oca i siromašne američke konobarice. Tokom boravka u Americi u leto 2009. u jednom restoranu upoznao je konobaricu koju je pokušao da osvoji rečima: “Ja, ti, seks, seks.” Kako ga nije odmah shvatila, ponovio je i malo preformulisao rečenicu: “Ja, ti, poljubac” i na zamagljeno prozorsko staklo nacrtao srce. Time je osvojio neimenovanu devojku, noć su proveli zajedno u hotelskoj sobi, a kada je saznala da je trudna, kontaktirala je fudbalerovog menadžera.

Naravno, odmah je urađena DNK analiza kojom je potvrđeno da je Kristijano otac. Posle je priča malo izmenjena i umesto Ame­rikanke spominjala se 21-godišnja britanska studentkinja koja se navodno pokajala što se odrekla deteta i ugovorom obavezala na večno ćutanje.

- Ljudi svašta nagađaju, da sam bio s ovom ili onom devojkom, da sam platio surogat majci... Nikada nisam nikome rekao šta je bilo i nikada nikome neću reći - dosledan je bio Portugalac, koji svaki slobodni trenutak provodi s decom.

(Kurir.rs/ Story.hr)

Bonus video:

05:30 SVET U ŠOKU, RONALDO UBRIZGAVA BOTOKS U PENIS! Urolog otkrio za koliko cm se polni organ UVEĆA nakon ove procedure