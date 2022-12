IVANA DUDIĆ GOLA NA NJIVI RASPAMETILA SVE: Nikad vrelija fotka mlade glumice napravila HAOS na mrežama, od prizora zastaje DAH!

Ivana Dudić pozirala je gola na njivi i te fotogarafije podelila na društvene mreže.

Glumica je, naime, za potrebe slikanja skinula beli sako i ostala samo u pantalonama dok je grudi prekrivala samo rukom.

Odmah su usledili komentari: "Ruka je višak", "jedeš li ti šta?", "Slika - sloboda u svakom smislu", "bravo lepoto"... su samo neki od komentara.

Za ove fotografije krivac je njen kolega glumac Vladimir Nićiforović. Dobra hemija sa seta serije "Od jutra do sutra" prenela se i na fotografije.

Inače, Ivana koja je snimala intimne scene sa kolegom Milošem Đurovićem u seriji "Crveni mesec", otkrila je da li joj je bilo neprijatno u tim trenucima.

- "Crveni mesec" kada sam snimala, snimala sam sa svojim kolegom sa klase Milošem Đurovićem sa kojim sam imala takav lav-hejt rilejšnšip privatno gde se 5 minuta volimo pa se 5 minuta ne volimo. Prečudan odnos, ali baš kada smo snimali tu ozbiljnuintimnu scenu i punu strasti. Na livadi pod mesečinom, ja mislim da nas dvoje tada nismo razgovarali - rekla je glumica gostujući na Kurir televizije.

foto: Printscreen Pink Tv

- Nije to da vas stave u sobu, upale kamere i vi kao radite šta hoćete. Ne, to se tako ne radi. To je nas četvoro i jako je neprijatno. Tu je snimatelj sa kamerom ispred nas, reditelj iza njega i garderoberka koja čeka da nas zamota jer je napolju minus. Samo tu čuješ reditelja "hajde uhvati ga", "ajde, povuci je" i tako dalje. Jako neprijatno, nije sve tako strašno kako je zapravo, već je sve veoma dobro izmontirano - istakla je Ivana.

