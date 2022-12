ZLOSTAVLJAO ME OD 10. GODINE, LEPILA SAM GRUDI TRAKOM DA IH NE VIDI! Potresna ispovest slavne pevačice, stidela se što je ŽENSKO

Pevačica Šanaja Tvejn (57) otkrila je da je kao tinejdžerka redovno pokušavala da sakrije i vizuelno smanji svoje grudi kako bi izbegla seksualno zlostavljanje od strane svog očuha.

Kanadska kantautorka otvoreno je govorila o svom teško detinjstvu i odrastanju u siromaštvu u Ontariju sa četvoro braće i sestara. Ona je u intervjuu za "The Sunday Times" otkrila da je pokušala kao tinejdžerka da se izbori sa fizičkim i seksualnim zlostavljanjem svog očuha tako što se trudila da ostane neprimećena u kući.

"Skrivala sam svoje grudi. Znala sam da ih praktično spljoštim. Nosila sam topove koji su bili toliko mali da su mi slepili grudi tako da izgleda kao da ih nema. Želela sam da olakšam sebi, da ostanem neprimećena. O moj Bože, bilo je strašno - niko ne bi poželeo da bude žensko u mojoj kući", rekla je proslavljena pevačica.

Šanaja je dodala da se na neki način seksualno zlostavljanje nastavilo i nakon što je napustila svoje domaćinstvo, te da je ono bilo utkano u samo društvo, prenosi BlicŽena.

"Ali onda uđete u društvo kao devojke i dobijate različite normalne ponude, ali i one užasno neprijatne. Onda pomislite da je jednostavno sr**e to što ste žensko, to što uopšte imate te grudi. Bilo me je sramota što sam devojka", istakla je.

Šanaja je priznala da je zlostavljanje počelo kada je imala 10 godina.

"Uh, uh, neću ulaziti u detalje. Mislim da je važno da ljudi shvate da možete da preživite ove stvari. Seksualno zlostavljanje ide ruku pod ruku sa fizičkim i psihičkim, kada je zlostavljač osoba koju poznajete. Naučila sam da to blokiram. Ono što sam sebi rekla bilo je: 'U redu, nešto nije u redu sa tom osobom i ona nije dobra'", ispričala je 2018. za "Guardian".

Pevačica nije želela da ima bilo šta sa biološkim ocem Klerensom, a njena majka Šeron i spomenuti očuh Džeri poginuli su u saobraćajnoj nesreći 1987. godine, a ona je tada postala glava porodice i starala se o 4 braće i sestara i čak je pomišljlala da napusti muzički svet. Međutim, sve je ubrzo krenulo na bolje i Šanaja je postala planetarno popularna krajem devedestih godina sa hitovima "That don't impress me much" i "Man! i feel like a woman!"

