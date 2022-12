MAJA SE BOJALA ZA SVOJ ŽIVOT! Enigma smrti popularne influenserke, završila sa rupom u glavi, a njena porodica zanemela od ŠOKA

Makedonska influenserka i poslovna žena Maja Mia Janevska pronađena je mrtva sa ranom od metka na glavi, potvrdila je policija Južne Afrike. Međutim, njeni prijatelji sumnjaju da se ubila.

Policija je za "Njuz24" saopštila da je otvorila uviđaj u vezi sa Janeskinom smrću i da je u ovoj fazi organi za sprovođenje zakona ne tretiraju kao sumnjivu.

- Policija je primila poziv u vezi sa osobom koja se navodno ubila na imanju Basonija. Po dolasku na navedenu adresu, policija je u spavaćoj sobi zatekla ženu sa ranom od metka na glavi. Pored nje je bilo vatreno oružje. Bolničari su ženu proglasili mrtvom - rekao je portparol policije potpukovnik Mavela Masondo.

Mia je rođena u Makedoniji, ali je u Tanzaniji živela više od jedne decenije. Izveštaji kažu da je pre smrti živela u Južnoj Africi.

"Njuz24" je od izvora saznao da je njen dečko Kajl Filips rekao da je bio u kući u vreme smrti svoje devojke i da je odjurio u sobu u kojoj je ona pronađena.

Filipsova bivša supruga, Trejsi, osporila je taj izveštaj o događajima, ali nije mogla da pruži nikakve detalje o tome. Ona je rekla da je Filips "razoren i šokiran ovom tragedijom". Rekla je da će "sarađivati sa istragom".

Rođak, koji je tražio da ne bude imenovan, rekao je za "Njuz24" da je porodica bila u "apsolutnom šoku"

- Naši telefoni nisu prestali da zvone, ovo je sve novo za nas. U Evropi smo, a ruke su nam vezane jer ne možemo da dođemo u Južnu Afriku zbog problema sa vizama. Ona leži tamo u nekoj mrtvačnici, i nemamo pojma šta se zapravo dešava - dodao je rođak.

Prema rečima njenog rođaka, Janeskina porodica je za njenu smrt saznala preko jednog od Filipsovih bivših saradnika, koji ih je nazvao da im kaže da je njeno telo pronađeno i da je samoubistvo, kako se sumnja, uzrok njene smrti.

- Ponekad se plašila za svoj život. Njen dečko je imao muškarce koji su radili za njega, a i ona ih se plašila. Slomljeno nam je srce i ozbiljno ne znamo šta da radimo - rekao je.

Rođak je dodao da je, kada ih je Filips kontaktirao u vezi sa Janeskinom smrću, delovao "izbezumljeno".

Kajl Filips je inače poznati biznismen, jedan od direktora kompanije koja proizvodi cigarete Karnliniks.

Bila je poštovana u Africi

Sefer Canoski, direktor Univerziteta FON u Severnoj Makedoniji, objavio je na svom Fejsbuk profilu vest o smrti Maje Janevske, ali je naveo da je izgubila život u nesreći.

- Juče me je pozvao ministar Južne Afrike sa šokantnom vesti i obavestio me da je u petak ujutru Maja izgubila život u nesreći.... Ne mogu da verujem da više nije sa nama, a prošle nedelje je bila u Makedoniji da proslavi činjenicu da je pomogla da zemlja bude priznata od Južne Afrike i da posle dužeg vremena uspostavi diplomatske odnose - rekao je on.

Prema njegovim rečima, Janevska je radila na uspostavljanju diplomatskih odnosa njene domovine sa afričkim zemljama.

- Rekla mi je da je stvorila veliku mrežu prijatelja u mnogim zemljama afričkog regiona i da je poštovana kao uspešna žena. U to sam se i sam uverio tokom mog putovanja u Afriku kada je organizovala sastanke sa nekoliko zemalja i šefom države u Pretoriji. Tamo je bila veoma poštovana.

On je rekao da je od njene porodice saznao da je njen verenik "obećao da će posmrtne ostatke doneti avionom i da će ona biti dostojanstveno sahranjena u svom Ohridu", prenosi "Večer".

Prema Janeskinom nalogu na Linkedin-u, ona je predsednica poslovnog razvoja u Blejzer Investmentsu, koja je opisana kao poslovno savetodavna i brokerska organizacija.

U svojoj poslednjoj objavi na Instagramu od 22. novembra, Janeska je prikazana sa ministrom spoljnih poslova Severne Makedonije Bujarom Osmanom. Ona je objavila da je angažman imao za cilj uspostavljanje diplomatskih odnosa između "moje zemlje, Republike Severne Makedonije, i moje druge kuće, Južnoafričke Republike".

"Nije bila sklona samoubistvu"

Za Janeskinu blisku prijateljicu, Ivu Ristić, vest o njenoj preranoj smrti bila je "srceparajuća".

- Razgovarala sam s njom u četvrtak i nije bila sklona samoubistvu. Nije bila takva osoba -rekla je ona.

Kako je rekla, nedavno se vratila sa diplomatskog puta u Makedoniji.

- Bila je tako lepa žena, puna života, veoma talentovana i ambiciozna. Bila je dobro upoznata sa ministrima u zemlji i šefovima. Volela je život, a ja ne razumem zašto bi je neko na bilo koji način povredio - rekla je Ristić.

U obraćanju studentima samo devet dana pre smrti, Janeska je opisala kako se sa 19 godina preselila u Tanzaniju, gde je dobila ponudu da radi u hotelu. Tamo je naučila svahili i započela karijeru kao šminker i stilista.

Ona je pozvala svoju mladu publiku da ne odustaje od svojih snova.

- Možete imati dobre i loše trenutke u životu, ali vi ste taj koji može i treba da pravi promene. Želja je jedno, samopouzdanje je drugo. Verujte u sebe, jer ćete samo tako uspeti - rekla je ona.

