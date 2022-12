JEDEM ŠAKU HRANE DNEVNO I ŽIVIM SELJAČKI ŽIVOT: Bila je NAJLEPŠA žena Jugoslavije, svi ludeli za njom, a ovako danas živi!

Glumica Tanja Bošković ima 69 godina, a starenje doživljava kao normalan proces i smatra da u tom životnom dobu žena i te kako može da bude lepa, posebno ako ima mir u duši i ljubav u srcu.

Pošto je vedrog duha, ni period korone nije uticao na promenu njenih životnih navika, pa je i u tom periodu bila aktivna i dobrog zdravlja.

- Spadam u ljude čeličnog zdravlja. Imam 68 godina. Poslednjih 35 godina nisam imala ni kijavicu. Ne znam kako su ljudi postali inertni. I dalje trčim, skačem, jurim, ludujem i pevam... Volim more i da plivam. I dalje jedem šaku hrane dnevno. Nikom nije potrebno više. Živim jedan zdrav seljački život. Nemam potrebu za prejedanjem u bilo kom smislu. Verovatno me molitva, pričešćivanje i ispovest drže u dobrom duhovnom i fizičkom zdravlju. To je moja radost. Nikad se nisam prostirala više nego mogu. Gospod mi je dao dara koliko mi je dao, a ja zadovoljna. Gospod je dao da imam decu, ja presrećna - rekla je glumica prošle godine za "Kurir" i dodala:

Trudim se da nemam loše misle. Doživljavam ih kao greh... I kad dođu loše misli, očetkam ih sa sebe. Nisam morala da nosim tuđim imenom potpisane haljine da bi mi rekli da sam vredna. Nahranjena sam ljubavu svojih roditelja, sestre, dece, prijatelja i komšija. Ništa nisam morala. Ne trebaju mi automobili i svuda idem peške. Uđem u gradski prevoz samo ako žurim. Zdravlje se nalazi u našim dušama. I telo odreaguje na svaku ružnu i rđavu misao. Ubi vas pamet i kalkulacija, ovo se obraćam čitaocima. Rasteretite svoje duše i radujte se.

