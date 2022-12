ODLUČILA SE ZA RASKID! Glumica Ivana Dudić ostavila dečka MIloša, EVO ŠTA JE RAZLOG

Ivana Dudić ponovo je slobodna devojka. Glumica je pre dva meseca raskinula s dečkom Milošem, saznaje Kurir.

Izvor blizak paru otkriva da je neposredno pre same nesreće koju su doživeli na Rtnju, kada su se prevrnuli kvadom, Miloš verio Ivanu, ali su to uspešno krili od javnosti, kao što i sada nisu pričali o raskidu.

Njih dvoje su, saznajemo, odlučili da se rastanu bez pompe, a glumica to nije javno obelodanila, jer je Miloš od prvog dana njihovog odnosa izbegavao eksponiranje u medijima i na društvenim mrežama.

foto: Printscreen Pink Tv

- Njih dvoje su bili zajedno godinu i po dana. Od prvog trenutka su znali da je to to. Čak su se i verili. Veza im je bila intenzivna i svi koji ih poznaju mislili su da su zajedno mnogo duže nego što zapravo jesu. Dudićkin život totalno se promenio nakon što su ona i njen partner leta 2021. godine doživeli nesreću nakon koje je on teže povređen. Bila je uz njega, ali nikada se s njim nije pojavila ni na jednom događaju. Bila je svesna šta njen posao nosi sa sobom, nije želela da ljudi komentarišu njen izbor partnera, zbog toga nikada nije pričala o svom emotivnom životu, već samo o poslu - priča naš izvor.

Prema njegovim rečima, Ivana i Miloš su ostali u korektnim odnosima: - Odlučili su da je tako najbolje za oboje. Ona će uvek biti tu za njega, kao i on za nju. Ipak, emocije su se ugasile, pa su odlučili da je najbolje da svako krene svojim putem.

foto: Kurir

Ivana je jednom prilikom ispričala da nema ništa protiv braka, ali da je njoj ipak važnije da zna da ima pored sebe osobu koja je voli.

- Ja samo maštam da volim i da budem voljena. Venčanje, svadba, to je u redu, veselje. Ali ja bih ipak da se s nekim volim. Moji roditelji su najbolji primer da postoji ljubav za ceo život i svi u mom okruženju. E sad, da li je to zato što su se u neko drugo vreme udvarali, danas je mnogo teže, sve je mnogo na izvol'te, sve je brzo. Ja sam jednom simpatiju upoznala na aerodromu, on me je jurio tu i na kraju smo završili zajedno, to je jedna romantična komedija bila - rekla je ona za medije.

foto: Printskrin/Instagram