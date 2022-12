ŠETA 21 GODINU MLAĐEG DEČKA, A SAD OTKRILA SOČNE DETALJE IZ KREVETA! Poznata glumica priznala: Crpim njegovu MLADOST noću!

Britanska glumica Helena Bonam Carter otkrila je detalje svoje ljubavne veze s 21 godinu mlađim dečkom Rjuom Dagom Holmboom pa priznala da se oboje redovno šale na račun poprilične razlike u njihovim godinama i da ih to baš zabavlja.

56-godišnja Helena, koja je počela da izlazi s 35-godišnjim istoričarem umetnosti pre četiri godine, insistirala je na tome da je njena ljubav odraz stare duše u mladom telu i muškarca koji ne stari.

foto: Profimedia

"Postoje ljudi s kojima sam bila u vezi koji se nisu ponašali u skladu sa svojim godinama, dok Rju uopše nema godina. Crpim njegovu mladost noću. Pohvala svim muškarcima koji cene drugačije vrste lepote i što nešto drugo smatraju seksepilnim. Kolagen nije jedini oblik seksualnosti, ima tu karaktera, zabave, nestašluka i humora. Sve dok se smejete, intimnost će biti prisutna", izjavila je za The Times.

Zvezda serije "Kruna" s Rjuom je u vezi poslednje četiri godine, a vezu su započeli nakon što se ona 2014. razvela od filmskog reditalja Tima Bartona, s kojim ima 18-godišnjeg sina Bilija i 14-godišnju kćer Nel.

foto: Profimedia

Helena i njen bivši dugogodišnji partner živeli su u spojenim kućama tokom svoje 13-godišnje veze, pri čemu je svaka nekretnina bila uređena prema njihovom ukusu i ličnom stilu.

Međutim, Ričard Iden iz Daily Maila izvestio je prošle godine da je ona napravila korak i odlučila da deli dom sa svojim dečkom, a čak su zajedno usvojili nekoliko kućnih ljubimaca.

foto: Profimedia

"Upoznali smo se potpuno slučajno, bio je to jedan od onih trenutaka koji je bio tako slučajan i na kraju je sve odredio. Bilo je to neverovatno", otkrila je jednom prilikom za The Guardian.

1 / 7 Foto: Profimedia

"Svako stari različitom brzinom. Moj dečko je neverovatno zreo, on je stara duša u mladom telu. Što više mogu da poželim? Ljudi se malo boje starijih žena, ali on nije takav i žene mogu biti vrlo moćne kad su starije", zaključila je.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:31 MLADA GLUMICA JE AMBASADORKA PLESA OKO ŠIPKE?! Otkrila da uživa u tome: To jeste erotično, ali u tome postoje takmičenja!