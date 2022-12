NISAM VIŠE ŽELELA DA ŽIVIM, BILO JE VEOMA ZASTRAŠUJUĆE! Megan Markl progovorila o SAMOUBISTVU: Misli su mi bile u glavi svaku noć!

Megan Markl i princ Hari sinoć su primili nagrade za ljudska prava Robert F. Kenedi koje se uručuju uzornim liderima u vladi, biznisu, advokaturi i zabavi. Ovom prilikom Megan je još jednom javno govorila o borbi sa suicidalnim mislima. Prisutnima je rekla da "nije želela više da živi", o čemu je prvi put otvoreno govorila sa Oprom Vinfri.

Markl je rekla da se problemi sa mentalnim zdravljem javljaju kada je problem toliko veliki da iz njega naizgled nema izlaza. U želji da napravi paralelu kako bi prisutnima bilo što jasnije o čemu govori, navela je primer porasta mentalnih tegoba tokom karantina zbog pandemije korona virusa. Izolacija, odsečenost od ljudi i usamljenost u toku trajanja pandemije delovali su kao nepremostiva prepreka.

Prema rečima Megan Markl, razmišljala je o samoubistvu dok je bila okružena zidovima palate i priznanje da više ne želi da živi joj je najteže palo. Na pitanje prisutnih zašto je ovaj detalj o mentalnom zdravlju otkrila u intervjuu za Opru Vinfri, Megan je odgovorila:

- Nisam želela više da se osećam usamljeno. Bilo me je jako sramota u tom trenutku i morala sam da kažem Hariju šta se događa jer znam da je već pretrpeo veliki gubitak u životu. Znala sam da ako mu ne kažem šta me muči da ću to uraditi. Nisam želela više da budem među živima. Na kraju krajeva, ako saznate da ima još neko ko je prošao kroz slično i našao izlaz, pronađite ga jer ćete jedino tako znati da ipak postoji srećan kraj.

Megan Markl tvrdi da joj je bilo jako važno da govori o osetljivoj temi javno jer ne želi da se niko oseća usamljeno u problemu koji imaju i drugi.

Tokom razgovora sa Oprom Vinfri u martu prošle godine, vojvotkinja od Saseksa je rekla da je imala veoma težak period kada je bila trudna sa Arčijem.

- Nisam više želela da živim. Bilo je veoma zastrašujuće, konstantno sam o tome mislila, i misli su mi bile u glavi svaku noć, nije to bila apstraktna ideja. Hari mi je rekao da ne idem na jedan događaj, a ja sam rekla da ne želim da ostanem sama. Otišli smo, a kada zumirate sliku vidite koliko me čvrsto drži. Oboje smo se potrudili da to ne pokažemo, svi su nas gledali. Važno je da shvatite da ne znate šta se dešava iza zatvorenih vrata, čak i kada se neko smeje i sija - započela je priču i dodala:

- Moja porodica me je zvala, moji prijatelji, ja sam sve vreme plakala. Bilo me je sramota da to priznam Hariju u to vreme jer sam znala koliko je izgubio, ali sam znala da ako ne kažem ništa, uradiću to sama... Nisam više želela da živim. Bilo je veoma zastrašujuće... - surovo iskreno je o svim problemima pričala sa voditeljkom.

Dok je bila na ivici suicida, niko od kraljevske porodice nije pružio ruku, da je spasi.

- Jednostavno nisam više htela da živim. Te su misli bile stalne, zastrašujuće, stvarne i veoma jasne. Obratila sam se kraljevskoj porodici i rekla da moram negde da potražim psihološku pomoć. Rekla sam da se nikad nisam tako osećala, rečeno mi je da ne mogu, jer to ne bi bilo dobro za porodicu - rekla je sa tugom u glasu vojvotkinja.

- Potražila sam pomoć, otišla sam kod jedne osobe da pomognem sebi. Ovo delim jer je toliko ljudi koji ne traže pomoć i ućutkuju sebe. Sećam se razgovora kao da je juče bilo jer su mi rekli da vide koliko sam loše, ali da mi ne mogu pomoći. Ništa nije učinjeno i morali smo da nađemo drugo rešenje. - jedva je izgovorila glumica.

