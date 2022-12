PEVAČICU PREVARIO DEČKO, ONA TO SAZNALA PRED NASTUP SA NJIM! Odradila tezgu MUŠKI, htela pogledom da ga ubije, još se priča o tome

Pevačica Holzi (28) (Halsey) je sada u srećnoj vezi sa scenaristom i producentom turskog porekla, Alevom Ajdinom sa kojim je dobila dete Ender Rajdli Ajdin 2021. godine.

Njen put do srećne ljubavi nije uvek bio lak, zabavljala se sa kolegama muzičarima, glumcem Evanom Pitersom, ali ono o čemu se i dalje priča je jedan njen nastup jer je neposredno pred početak saznala da je tadašnji dečko, reper Dži Izi (G-Easy) prevario, a trebalo je da nastupi sa upravo sa njim.

Naime, sve se desilo 2018. godine kada su nastupali uživo u programu "Dobro jutro, Ameriko" (Good mornng America), a po tadašnjim pričama Holzi je saznala pred nastup da je prevario, a kako je GMA velika stvar za muzičare i ako su bukirani, ne mogu tek tako da otkažu, pa je ona izašla na scenu sa preljubnikom Dži Izijem.

Naime, ona ga je "streljala" pogledom, a pogotovo u nekim delovima pesme.

Zvanično, niko od njih to nije potvrdio, ali nedugo zatim su raskinuli. Takođe se pričalo i da je on bio njena velika ljubav.

Međutim, kada je 2019. nastupala u šou programu SNL (Saturday Night Live), sa pesmom "Without me", na zidu iza nje mogle su se videti rečenice: "Ešli, izvini što sam te varao", kao i lista gde se sve to događalo "Kući u Los Anđelesu", "u Ostinu", "Nju Orleansu" i "na mnogim mestima, ne mogu se setiti gde sve".

