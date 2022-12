BEZ ŠMINKE I BUJNIH GRUDI: Isplivao stari snimak VRELE HRVATSKE NAVIJAČICE koja je HIPNOTISALA katarske šeike! Ovako je izgledala!

Jedna od glavnih zvezda na aktuelnom Svetskom prvenstvu u fudbalu svakako je hrvatska manekenka Ivana Knol. Vrela Hrvatica proglašena je najzgodnijom navijačicom u Kataru, a o njoj već nedeljama bruje svetski mediji. Ogromnu pažnju privlači modnim kombinacijama sa motivima hrvatske zastave, a trenutno se je glavna tema trenutak kada je Ivana silazila niz tribine stadiona.

Tada su svi primetili da šeici podižu mobilne telefone i snimaju njenu pozadinu, a Ivana je zbog brunih reakcija gostovala u raznim emisijama. Svima su dobro poznata posebna pravila oblačenja u Kataru, pa Ivanino isticanje bujnog poprsja mnogi ne podržavaju. Bilo kako bilo, ova atraktivna Hrvatica navikla je da se diči lepotom.

Svoju sreću okušala je 2016. godine, kada se takmičila za Miss Zagreba. Nije uspela da pobedi, ali je proglašena drugom pratiljom. Nešto kasnije, iste te godine, Ivana je želela da osvoji titulu i na izboru za Miss Hrvatske. Uspela je da uđe u finale kao Miss dijaspore, ali ni tada nije uspela da osvoji krunu.

Danas ističe sve svoje atribute - uskom garderobom naglašava obline, voli jaku šminku, a naročito crveni karmin koji obožava da nosi tokom utakmica. Ipak, Ivana je 2016. godine izgledala malo drugačije. Tokom takmičenja za titulu misice nosila je lepršave, elegantne haljine, minimalno šminke i bujne grudi nije naglašavala. Mnogi su pisali da je tada bila lepša, ali presudite sami.

Podsetimo, britanski The Sun, američki The New York Post i austrijski Heute samo su neki od svetskih medija koji su pisali o Ivani. Verovali ili ne, Hrvaticu je od početka Svetskog prvenstva zapratilo više od pola miliona ljudi.

