TINA TARNER SE OPROSTILA OD SINA POTRESNIM REČIMA: Tužna zatvaram oči i mislim na tebe, a pre 4 godine izgubila je i njega, TUGA

Sin Tine Tarner, Roni je preminuo u Los Anđelesu u 62. godini, a kako se navodi, nađen je ispred kuće, a komšije su zvale hitnu pomoć rekavši da teško diše i pokušali su reanimaciju.

Bolničari su požurili na adresu u dolini San Fernando - gde su slučajni prolaznici pokušavali da reaguju - ali napori nisu upalili, on je proglašen mrtvim na licu mesta.

Svi su čekali da se oglasi i pevačica Tina Tarner (83), što je ona i učinila putem svog Instagram naloga odakle je poslala potresnu poruku.

- Roni, napustio si ovaj svet prerano. Tužna zatvaram oči i mislim na tebe, moj voljeni sine - stoji na njenom profilu.

Ronnie, you left the world far too early. In sorrow I close my eyes and think of you, my beloved son.

Kako se navodi, uzrok smrti i dalje nije objavljen, iako se Roni prethodno borio s rakom. On je stekao ime u Holivudu - kao glumac u filmu "Šta ljubav ima sa tim" iz devedesetih.

Inače, Tina Tarner je pre samo četiri godine suočila s još jednim gubitkom. 2018. godine preminuo je njen stariji sin Kreg koji se ubio.

- Moj najtužniji trenutak u životu. U četvrtak, 19. jula 2018., rekla sam svoje poslednje zbogom svom sinu, Kregu Rejmondu Tarneru, kada sam se okupila sa porodicom i prijateljima da pospemo njegov pepeo uz obalu Kalifornije. Imao je pedeset devet godina kada je tako tragično umro, ali on će uvek biti moje dete - napisala je na društvenim mrežama Tina pre četiri godine nakon smrti svog starijeg sina.

