BEND VATRENI POLJUBAC IMA NOVI ALBUM: Milić Vukašinović objasnio zašto je dobra pesma kao ZGODNA ženska!

Ko je ikada otpisao Milića Vukašinovića, taj se debelo prevario.

Mića je živ, zdrav, pun energije i planova i dalje svira dobar rokenrol. I nema nameru da stane.

Njegova grupa Vatreni poljubac upravo je objavila novi album "Život je k’o fol ako nije R’N’R", a publika će imati priliku da uživo čuje pesme sa njega na velikom rok spektaklu u Hali 4 Beogradskog sajma, 24. decembra na koncertu "Rock Star Fest".

foto: Bojan Stevanović Kan, Lingus studio

Milić kaže da je i ovaj album, kao i svi prethodni Vatrenog poljupca "čist rokenrol":

- Ne znam da li će ove pesme da dođu lako do mlade publike, oni su uglavnom na Jutjubu, slušaju neku drugu vrstu muzike, ali ako imaju roditelje koji su ih naučili da vole rokenrol, onda će im s sigurno svidet novi Vatreni poljubac.

Muzičar čija je karijera obeležena usponima i padovima ima vrlo zanimljiv stav o tome da li danas uopšte ima dovoljno rokenrol publike na ovim prostorima.

- Rokenrol ne može da nametneš nikome. Ko ga voli - voli. I publike ima, koliko ima. To je kao broj stajaće vojske. Svaka država ih ima toliko i toliko, i tako je kako je. Samo novi dođu da zamene stare.

foto: Bojan Stevanović Kan, Lingus studio

Poznat i po tome što je napisao niz hitova za druge izvođače, Milić kaže da danas sve teže prodaje pesme, jer sad pevači kupuju "pakovanje", a ne proizovd.

- Ja nemam vrhunski studio, pa da onda upakujem sve i ponudim gotovo proizvod. Ja pravim pesme. i snimim telefonom, uz gitaru. A ovi koji kupuju ne kapiraju da je pesma kao ženska. Tek kad se skine gola vidiš da li je dobra ili nije. Ja prodajem gole pesme. A ovi moderni pevači to neće. Plaše se valjda, šta li...

U bendu Vatreni poljubac, pored Milića, sada su Srđan Đukić i Vladimir Čopić, sjajni mladi muzičari za koje Mića kaže da "ubijaju" i da se tokom snimanja albuma osećao kao "specijani gost" na sopstvenoj ploči. Izdavač albuma je Take It Or Leave It Records, a izvršni producent Raka Marić.

foto: Dimitrije Popović

Spot za pesmu "Hej, sve je ok" i novih 13 pesama Vatrenog poljupca publika može da vidi i presluša na platformama Youtube, Spotify i Deezer.

Konačno, Milić Vukašinović otkrio je i kakvi su mu planovi za budućnost.

- Jedva čekam nastup 24. decembra na "Rock Star Festu" uz legende i prijatelje kakvi su Atomsko sklonište, Divlje jagode, Jurica Pađen i Aerodrom, YU grupa, Osvajači, Dr Nele Karajlić, Teška infdustrija, Epilog... Onda ide zimska pauza, pa spremanje za letnje festivale, možda i samostalni koncert.

I na kraju, na pitanje da li je i dalje "doktor za rokenrol", Milić kaže:

- Da ste sto puta rodim. uvek bih bio doktor za rokenrol. Samo sad sam stari doktor. Vreme je da budem primarijus za rokenrol.

