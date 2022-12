POZNATI GLUMAC JE U BRAKU SA 15 GODINA MLAĐOM PLAVUŠOM! Darko Tomović je voli 8 godina: Evo čime se bavi njegova FATALNA SUPRUGA!

Serija Igra sudbine u poslednje vreme doživljava dramatične promene kada je glumačka postava u pitanju, ipak glumac Darko Tomović još uvek je tu. On ne govori često o svom privatnom životu, pa malo ko zna da je već devet godina u braku sa 15 godina mlađom suprugom suprugom Ninom.

Iako je diplomirala glumu na Fakultetu dramskih umetnosti, Nina se ne bavi poslom za koji se školovala, već se opredelila za kognitivno bihejvioralni koučing. Kad im se pre sedam godina rodila ćerka Lana, porodična dinamika se promenila.

foto: Dragan Kadić

Nina i Darko su se upoznali 2007. radeći na zajedničkom projektu. Kad su četiri godine kasnije u isto vreme posetili bolesnog prijatelja, Darko ju je pozvao na sastanak.

- Želeći da ostavim utisak, potrudila sam se da se informišem o “subjektu”. Kao svako žensko, presvukla sam se sto puta, na kraju sam obukla belu haljinu i pomislila da je to - to ako i on dođe u belom. Naravno, imao je belu košulju, ali pravi šok tog 12. jula 2011. priredio mi je kad je u kafeu na Gardošu ustao da pozdravi drugaricu sa klase Branku Pujić, koja je mojoj grupi na fakultetu bila asistentkinja na kataderi za balet. Bila je to fora, sad zvana “Branka momenat”, ali onda nije bilo nimalo smešno, bukvalno sam poskočila sa stolice kad sam je ugledala. Jer sve vreme sam se pitala šta ću ako me sa Darkom u ponoć vide Branka ili nedajbože Dragan Petrović Pele, naš asistent, a Darkov klasić i blizak prijatelj - govorila je Nina.

foto: Dragan Kadić

Njih dvoje venčali su se sedam meseci kasnije, 15. januara 2012, a nakon osam godina kažu da nesuglasice rešavaju jednostavno: popusti onaj ko se uveri da nije u pravu.

- Suprug mi nikada nije uputio ružnu reč, čak ni u raspravama. Poštuje me i nasamo i u društvu, a to se ne uči i ne kupuje, već je rezultat spoja socijalne i emocionalne inteligencije. Suština našeg odnosa je potpuni spokoj, što naravno nije garant da ćemo slaviti pedesetu godišnjicu braka. Ali mi i ne razmišljamo o budućnosti, živimo danas - pričala je ona.

(Kurir.rs/Glorija)