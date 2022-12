OTAC BRITNI SPIRS PREKINUO ĆUTANJE POSLE VIŠE OD DECENIJE: Ono što je rekao baca POTPUNO NOVO svetlo na slučaj koji POTRESA SVET!

Provokativno pozirajući samo u crvenom donjem delu bikinija, Britni Spirs rekla je prošle nedelje svojim Instagram pratiocima, kojih ima 41,6 miliona, da se nikada nije osećala slobodnije.

Prošlo je nešto više od godinu dana otkako je pevačica konačno, nakon 13 godina, oslobođena starateljstva svog oca, koji je kontorlisao njen privatni i poslovni život. Iako ne govori često, otac Džejmi, ovog puta se osvrnuo na 13 godina koje su iza njih.

foto: Printscreen/Instagram

Milioni obožavatelja pevačice osudili su njenog oca, a pokret #FreeBritney, koji se pojavio na internetu dobio je podršku i slavnih osoba poput Madone, Paris Hilton i Majli Sajrus. Džejmija su optužili da drži svoju ćerku u ustanovi za psihički nestabilne osobe protiv njene volje, te da joj oduzima slobodu u svakom aspektu života.

Džejmi je komentarišući kampanju, kao i svaki put pre toga, bio škrt na rečima i nije previše iznosio detalje. Odbacio je sve tvrdnje koje je kampanja iznosila u javnost i osobe koje podržavaju kampanju nazvao teoretičarima zavere.

foto: Profimedia

U intervjuu za The Mail on Sunday, svom prvom nakon više od decenije, 70-godišnjak je odlučio da govori iskrenije kako bi odbranio sebe i sudski nalog, tvrdeći da je to jedini razlog zašto je njegova ćerka danas živa.

Bila je to, tvrdi, nužna intervencija koja ne samo da je spasila Britni iz njenih najmračnijih dana, već i njenu krhku vezu s decom, Prestonom i Džejdenom , koje ima s bivšim suprugom. Bila su to teška vremena, priznaje Džejmi, upozoravajući da ne želi da stvara prividno lepu sliku o situaciji koja je iza njih. Međutim, odluke su, insistira, bile ispravne – čak i ako su naštetile odnosu između njega i ćerke.

foto: Profimedia

- Neće se svi složiti sa mnom. Bilo je to užasno teško vreme, ali ja svoju ćerku volim svim srcem i dušom. Pitam se gde bi danas moja ćerka bila da nisam tako postupio. Mislite li da bi ona bila živa bez nadzora? Ja znam da ne bi – rekao je Džejmi i neprestano slegao ramenima. Dodao je i kako je sve to bilo važno za zaštitu njegovih unuka.

foto: B4859 / Avalon / Profimedia

Kako Džejmi danas govori, istina je da se između njega i njegovog najstarijeg deteta stvorila znatna udaljenost, ali isticao je da mora da pazi šta govori kako to ne bi uticalo na budućnost.

- Ne želim da je gurnem niz rupu ispred koje se trenutno nalazi – komentarisao je Džejmi biranim rečima njene objave na društvenim mrežama.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:42 BRITNI SPIRS KONAČNO PRIZNALA KAKO SE OSEĆA: Šuškalo se da je pevačica zatočena u svom DOMU, a ona objasnila kako stoje STVARI!