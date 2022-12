U DUGOVIMA JE DO GUŠE, ALI JE 16. PUT OTIŠLA POD NOŽ: Bivša manekenka želi da ima NAJVEĆE GRUDI u zemlji, pa dodala JOŠ SILIKONA

Zvezda britanskih tabloida i model Kejti Prajs odlučila je da se podvrgne 16. operaciji grudi, a sve kako bi imala najveće grudi u Britaniji.

44-godišnja Kejti poznata je po svojoj ljubavi prema plastičnoj hirurgiji, a ovog puta je otputovala u Belgiju kako bi otišla pod nož i povećala već ionako poprilično bujno poprsje, prenosi The Sun. Majka petoro dece bila je nasmejana dok je ulazila u kliniku, te se nije činila nervoznom zbog zahvata, prenosi britanski tabloid.

"Kejti će dobiti masivne implante. Želi da ima najveće grudi u zemlji, a ovi implanti će je sigurno dovesti do tog cilja", rekao je izvor blizak zvezdi za The Sun.

Kejti su smestili u kolica i odveli je lekaru koji će obaviti zahvat, a pre nego što je podvrgnuta operaciji, viđena je s maskom za kiseonik na licu.

foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Britanska starleta je na svom Instagramu ranije podelila fotografije i snimke, a čini se da se odmara nakon zahvata.

Međutim, svaki put je svoje bujne grudi prikrila dugačkim pramenovima kose, pa fanovi nisu mogli baš najbolje da vide koliko je zahvat bio uspešan. Ranije je Kejti Prajs, koja ima velike finansijske probleme, priznala da su za njih krivi njeni bivši muževi.

foto: Printscreen Instagram

Smatra da su je muškarci u njenom životu doveli do dna jer je plaćala njihove živote, što je nju dovelo do bankrota. Objasnila je da su sve njene drame uvek bile uzrokovane muškarcima, a u ranijem intervjuu za The Times priznala je da je slaba na ljubav, pa je zbog toga trošila milione na svoje partnere jer je imala potrebu za prihvatanjem.

"Ne morate biti genije da biste shvatili da su muškarci uzrok moje propasti. Milion posto je tako. Sve moje drame, moj bankrot - sve su to uzrokovali muškarci. Uvek su to bili muškarci", priznala je Kejti Prajs, koja smatra da ju je u životu previše koštalo to što je uvek želela da muškarcima dokaže koliko vredi. "Želela sam da me žele, ali nije mi uspelo", tužno je zaključila.

Podsetimo, u decembru 2019. Kejti je proglasila bankrot, i to samo godinu dana nakon što je pristala da plaća 12.000 funti mesečno stručnjacima kako bi se iskopala iz dugova. Međutim, to televizijsku zvezdu, koja je poznatija pod nadimkom Džordan i koja je jednom vredela 45 miliona funti, to ne sprečava da uživa u raskošnim praznicima i estetskim operacijama uprkos bankrotu.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

Bonus video:

00:09 MAJA MARINKOVIĆ SKINULA BRUSHALTER, SILIKONI SAMO ŠTO NE ISPADNU! Rijaliti učesnica snimkom RASPLAMSALA MAŠTU jačem polu!