ŽIVELI SMO LUDO I UVEK JE BILO BRDO LOVE: Masimo Savić u mladosti voleo Bebi Dol! Veza im je bila BURNA, a evo zašto su raskinuli

Poznati pevač Masimo Savić napustio nas je u 61. godini posle kraće i teške bolesti.

Osim što je za sobom ostavio neprolazne hitove i svojom vedrinom i pesmom uveseljavao ljude širom regiona, njegov život je takođe bio veoma turbulentan, o čemu je i sam umetnik otvoreno govorio javno.

Jedna od priča iz Masimovog života tiče se njegove burne ljubavne veze sa čuvenom Bebi Dol.

foto: Printscreen

Massimo Savić i Bebi Dol su osamdesetih godina bili u vezi.

Kako je izgledala ta ljubav, možemo da zamislimo tek iz retkih osvrta Massima Savića, ali i iz snimka na kojem zajedno pevaju "Sunce sja, trava miriše".

- Bio je uporan i jednom me je na aerodromu dočekao sa cvećem. Tada je počelo sve - otkrila je jednom prilikom Bebi Dol.

foto: ATA Images

- To je bilo jedno vrlo veselo društvo, od otprilike desetak ljudi. I bili smo ludi kao puška, svih deset. Uvek je bilo neke love, nije bilo važno jesam li zaradio ja, ili Bebi, ili neko treći. Živeli smo na vrlo visokoj nozi sve do rata. Živeli smo intenzivno, lepo, uzbudljivo, avanturistički. Nismo tada znali kako je to dobro. I onda smo sve zeznuli. Prestala je kompletna komunikacija, životi idu dalje i to je to - ispričao je Masimo u intervjuu za magazin Grazia.

Razlog za raskid mnogi nikada nisu razumeli.

- Nismo mogli da se dogovorimo gde ćemo biti. Da li u Istri, Zagrebu ili Beogradu - otkrila je Bebi Dol jednom prilikom.

foto: Dragan Kadić

Podsetimo, od Massima Savića su se na društvenim mrežama oprostile njegove supruga Eni i ćerka Mirna.

"Naš tata, suprug, ponos i ljubav, Massimo Savić, napustio nas je nakon kratke, ali herojske borbe. Iako je otišao s ovoga sveta, u našim će dušama živeti večno. Nasmejan, topao, snažan, pun ljubavi i satkan od umetnosti. Zauvek ćemo biti tvoje cure. Eni i Mirna", stoji u njihovoj objavi.

Massimo je rođen 6. juna 1962. godine u Puli, a srednju školu završio je u Zagrebu, gde je i započeo svoju muzičku karijeru.

(Kurir.rs)

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 03:29 GLOSSY LIČNO Massimo Savić: Žene su pokušavale da me osvoje lošim parfemom!