DVA VELIKA GLUMAČKA IMENA STIŽU U IGRU SUDBINE! Voja i Ljuba potvrdili, pa progovorili o ulogama: Ne postoji crno-beli svet!

Svi su ostali u šoku kada je iz popularne serije "Igra sudbine" otišao veliki deo glumačke ekipe, a među njima Milica Milša, koja je igrala glavnu ulogu, Adu Kanački. Ipak serija se nastavila i dok su se pojedine zvezde vratile u novim epizodama, pojedne nove su se priključile glumačkoj ekipi.

foto: Promo

Dobro poznatoj glumačkoj postavi priključila se i Zlata Numanagić koja je "uskočila u cipele“ tetke Lile, a uskoro će dešavanja u seriji osvežiti i dva nova, velika, glumca – Vojislav Voja Brajović i Ljubomir Ljuba Bandović. Oni će se u seriji pojaviti kao glumci gosti.

Ljuba Bandović tumači lik Ranka Tošića Crnog, Pančetinog dobrog prijatelja iz mladosti.

foto: Zorana Jevtić

- On je uspešan biznismen koji dolazi da pomogne Pančeti zbog finansijskih problema u kojima se našla porodica Kanački. Ne mogu ga klasifikovati ni kao pozitivca ni kao negativca, ali Ranko je neko ko prijateljstvo doživljava kao odanost i taj lik je zbog toga, prema mom mišljenju, pozitivac šta god da je radio. Zbod uspomena tokom odrastanja sa Pančetom, Ranko nijednog momenta pomoć prijateljici nije doveo u pitanje. On prilično dobro reaguje kada se pojavi njegov suparnik, kog igra Voja Brajović, i tu se vidi da on nije plašljiv, već da je spreman na svaku vrstu neizvesnost i opasnosti - opisao je Ljuba Bandović svoj lik i dodao koju poruku nosi njegov Ranko:

- Ne postoji crno-beli svet, crno-beli ljudi, dobri i loši ljudi. Postoje samo ljudi sa dobrim i lošim postupcima. Ne postoji a priori anđeo i a priori đavo...

foto: Stefan Stojanović Mondo

Svoji lik opisao je i Bandovićev kolega Voja Brajović koji će u "Igri sudbine“ igrati lik mafijaša Viktora Brunera, rođaka Tomasa Brunera, najvećeg neprijatelja porodice Kanački.

- Mafijaši, kao i mnogi biznismeni, služe se raznim sredstvima kako bi ostvarili svoj cilj i tu uvek ima stereotipa, koje ja želim da izbegnem. Moj negativac će biti izvan uobičajenog klišea, a čemu sam pribegao da to i ostvarim gledaćete uskoro - istakao je Voja.

