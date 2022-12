FOTOŠOP PROPAST! PEVAČICA SE IZBLAMIRALA ZA SVE PARE! Fanovi osuli žestoku paljbu: Izgleda kao da ima 12 godina, šta joj je?!

Američka pevačica Pola Abdul (60) iznenadila je svoje pratioce na Instagramu jednom od poslednjih objava na kojima izgleda decenijama mlađe nego što zapravo jeste.

Abdul je pozirala s Hajdi Klum, Džeklin Smit, Paris Hilton i Kristal Kang Minkof, dok je bila na zabavi kod Kejti Hilton, i potom je neke slike objavila na Instagramu, a fanovi su se fokusirali upravo na njeno fotošopiranje slika kojima baš i nije vična.

Njenim fanovima nikako se nije svidelo to što se Pola trudi da izgleda mlađe i velik deo ih smatra da je ionako mladolika i lepa, bez obzira na godine.

"Izgleda kao potpuno druga osoba", "Ne razumem zašto to radi. Pa svi znamo kako izgledaš, neprijatno je gledati koliko si sredila slike", "Izgleda kao devojka", "Gde je nestala Pola", "Je li joj neko hakovao profil, u koga ja to gledam", "Pola, lepa si žena, ne treba ti ovo fotošopiranje", "Jedno da ideš da se pomladiš deset godina, ali ovde izgledaš kao da ti je 12 godina", "Prestani s time, lepo stariš i ne treba ti to", "Nikoga nisi zavarala ovim slikama", "Izgleda kao da joj je 30 godina manje", samo su neki od negativnih komentara.

Mnogi se pisali i da znaju kako izgleda pogotovo što se pojavila na paradi za Dan zahvalnosti u Njujorku.

foto: Profimedia

Inače, Pola Abdul američka je pevačica, voditeljka i koreograf, porijeklom iz Sirije, a poznata po pesmama Straight Up, Cold Hearted ili Forever Your Girl, a radila je i na American Idolu i X-Factoru i još mnogim televizijskim projektima.

(Kurir.rs)

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 02:13 IZGLEDA KAO DEČKIĆ, A U OZBILJNIM JE GODINAMA Poznati glumac otkrio svoju godinu proizvodnje U STUDIU NASTALI ŠOK I NEVERICA