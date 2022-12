BIVŠI JE NAJURIO ZBOG SEKTE U KOJU JE UVUKAO I NJIHOVU DECU: Upoznala pevača i UDALA se, a on je skoro UNIŠTIO taj brak zbog ovoga

Holivudska glumica Nikol Kidman danas uživa u svetskoj slavi, divnom braku i majčinstvu, ali nije joj uvek bilo lako.

Najnovije fotografije svedoče da su ona i suprug Kit Urban i nakon 16 zajedničkih godina još uvijek ludo zaljubljeni, međutim, put do sreće nije bio lagan.

foto: Profimedia

Nikol je iza sebe imala teško iskustvo iz prvog braka, a Kit je zamalo uništio njihovu vezu jer se borio sa zavisnošću.

Osim što se proslavila ulogama u brojnim filmovima, poznata je i po propalom braku s Tomom Kruzom. Tom i Nikol su svojevremeno bili zlatni par Holivuda, venčali su se samo godinu dana nakon upoznavanja, zajedno ussvojili dvoje dece, ćerku Izabelu i sina Konora, a onda su 2001. šokirali objavom o razvodu.

foto: Profimedia

Šok i iznenađenje doživela je i sama Nikol koja nije slutila što joj se sprema pa joj je njegov zahtev za razvod slomio srce. Navodno ga je molila da je ne napušta i da umesto toga posete bračnog savetnika, ali njegova je odluka bila konačna.

foto: Profimedia

Tomov advokat tad je za razvod okrivio stres na poslu, ali kasnije je procurilo u javnost da Nikol nije mogla da trpi sve veći pritisak Sajentološke crkve kojoj je Tom pripadao i vodila je bitku za svoje mentalno zdravlje.

Kruz je uključio njihovu decu u ozloglašeni kult i preselili su se kod njega. Uspeo je da ih okrene protiv Kidman što ona nikako nije mogla da promeni, iako se trudila godinama. Koliko je cela situacija postala ozbiljna, govori i to što Izabela nije razgovarala sa Nikol čak 20 godina.

Iako joj je slomio srce, Nikol je u jednom intervjuu 2006., čak pet godina nakon razvoda priznala da Toma Kruza još voli.

foto: Profimedia

"Bio je jako važan, još uvek jeste. Za mene je on bio samo Tom, ali za sve druge je velik. No, prema meni je bio divan i volela sam ga. Još ga volim', priznala je tad za Ladies' Home Journal.

Nakon razvoda s Tomom spajali su je s glumcem Džudom Louom, ali oboje su to porekli. 2003. godine ušla je u vezu sa muzičarem Lenijem Kravicom s kojim se kasnije i verila, ali na kraju su ipak raskinuli, a onda je upoznala ljubav svog života, pevača Kita Urbana.

Par se upoznao 2005. godine na jednom događaju posvećenom Australijancima u Los Anđelesu. Nikol je kasnije ispričala da je odmah "pala" na Kita, ali da je njemu trebalo toliko vremena da joj se javi pa je mislila da nije zainteresovan.

"Sećam se da sam mislila kako mi se on jako sviđa, a da on nije zainteresovan. Istina je. Mesecima me nije pozvao', ispričala je prilikom gostovanja kod Ellen Dedženeres.

Kit je kasnije ispričao svoju stranu i rekao da mu je trebalo duže da joj se javi jer nije bio u dobroj fazi.

"Neko mi je dao njen broj i neko vreme sam ga nosio u džepu. Stalno sam ga gledao i razmišljao kako će se javiti kad je nazovem, a ja ne znam šta da joj kažem. Nisam bio baš u zdravoj fazi u životu", ispričao je Kit u australijskom tok šouu "Interview".

foto: Profimedia

"Nikad nisam mislio da bi joj se svideo tip kao ja. No, u jednom trenutku sam skupio hrabrost, ukucao te brojeve i kad se javila samo smo počeli da razgovaramo i razgovaramo i razgovaramo, išlo je lako", dodao je.

Nikol i Kit venčali su se junu 2006. na romantičnoj ceremoniji u rodnoj Australiji, ali bračna sreća im nije dugo trajala. Naime, već u oktobru iste godine Kit je završio na odvikavanju.

"Gotovo sam uništio naš sveži brak. Preživeo je, ali bilo je to pravo čudo. Ona me duhovno probudila. I prvi put u svom životu mogao sam da se otresem okova zavisnosti", ispričao je za Rolling Stone 2016.

Prvo dete, ćerku Sandej Rouz Nikol je rodila u julu 2008., a drugu ćerku Fejt Margaret stigla im je u decembru 2011. preko surogat majke.

Par je i dalje ludo zaljubljen, a Nikol ne skriva koliko joj je značila suprugova ljubav i podrška u nekim teškim trenucima.

foto: Profimedia

"Imam najneverovatnijeg životnog partnera. Uvek ću to reći za njega. Ja sam jedna od srećnica koja je imala predivnog oca, imam predivnog supruga i srećna sam što to mogu da kažem, što mogu da govorim o divnim muškarcima koji su uticali na mene", rekla je ranije.

(Kurir.rs/Story.hr)

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 03:12 POZNATA GLUMICA ŠOKIRALA U SCENIRANJU: Mnogim producentima ne bih dala da prodaju na pijaci, estradu bih odvojila od umetnosti