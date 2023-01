NAJOMRAŽENIJI KUVAR OBJAVIO NOVOGODIŠNJU ČESTITKU: Svi kažu da je BOLJE DA JE ĆUTAO! Sada su neke stvari mnogo JASNIJE! (VIDEO)

Čuveni turski kuvar Nusret Gokče, poznatiji kao Salt Bae, objavio je na svom Instagramu novogodišnju čestitku i njom je zaprepastio svoje pratioce jer su ga neki prvi put u životu čuli kako govori. I nisu bili preterano oduševljeni.

Salt Bae je do sada uglavnom javno komunicirao s ljudima praveći grimase i govoreći "wow", ali ovaj put je u kameru izrekao, na vrlo lošem engleskom jeziku, novogodišnju čestitku.

"Zdravo svima. Jako sam ponosan na samog sebe zato što smo uspeli. 2022. godina naša najbolja, najbolja godina. Nadam se još i još, da će 2023. godina biti naša najbolja godina. Želim svima najbolje. Srećna nova godina. Jako sam srećan zbog svih vas. Dobro došla, 2023. godina. Spremni smo, čekamo te", poručio je Gokce.

Ispod njegove objave zaređali su se komentari i mnogi njegovi pratioci su bili iznenađeni što ga prvi put čuju, a još više time što Bae tako slabo govori engleski.

"Nisam znao da on može da govori", "Nakon ovog govora svi Englezi napustili zemlju", "Sada razumem zašto nikada ne govori", "Čoveče, drži se radije kuhinje", "Ovo je prvi put da mu čujem glas i iznenađen sam", "Ovo je kao da čujem Mistera Bina da govori prvi put", "Čovek je konačno progovorio", "Šta on to govori? Ko je njega učio engleski", "Šokiran sam koliko loše govori engleski", "Što ga više slušam, to mi više ide na živce", "Ovaj čovek je kralj krindža", samo su neki od komentara ispod Nusretove čestitke.

foto: Profimedia

Podsetimo, Salt Bae se nedavno osramotio na Svetskom prvenstvu u Kataru kada je nakon finalne utakmice između Argentine i Francuske nekako dospeo na travnjak stadiona Lusail. Nusret je dirao trofej svetskog prvaka, što je zabranjeno svima osim svetskim prvacima, vukao je za rukav i nagovarao igrače da se slikaju s njim i stavljao njihove medalje u usta. Nakon celog tog cirkusa, Salt Bae je danima bio na udaru kritike, a čak je dobio i zabranu dolaska na neke utakmice.

(Kurir.rs)

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 08:44 SUZANA PETRIČEVIĆ I KUVAR DEKI SU PRIREDILI NEZABORAVNU ZABAVU! Pripremili najlepši sufle, a OVAKO je to izgledalo!