TRUDNA ĆERKA SLAVNOG GLUMAČKOG PARA: Otac je nazivao SVINJOM, svi ga smatraju UBICOM, a majka se zbog FOBIJE krije od javnosti

Ćerka bivšeg glumačkog para Aleka Boldvina i Kim Bejsinger, 27-godišnja Ajrland Boldvin, čeka svoje prvo dete.

Srećne vesti Ajrland je otkrila uoči dočeka Nove godine, a otac deteta je njen partner, muzičar RAC. Uz fotografiju ultrazvuka, napisali su samo: "Srećna Nova godina", ali to je bilo i više nego dovoljno.

Ajrland s partnerom živi u Oregonu, a veruje se kako je par zajedno oko godinu dana. Zanimljivo, njen otac, kontroverzni Alek Boldvin je otac osmoro dece, a javnost ga smatra ubicom nakon što je na setu iz vatrenog oružja usmrtio snimateljku, ali on i danas tvrdi da nije kriv.

Ajrland je dobio u braku s Kim, a čak sedmoro dece s drugom suprugom, instruktorkom joge, Hilarijom Boldvin.

"Dobijam bezbroj poruka od ljudi koji su nekako alarmantno opjednuti mojim ocem i njegovom porodicom. Mislim da mnogi ljudi pretpostavljaju moj stav o bilo čemu od ovoga, pa evo mog odgovora - apsolutno me nije briga. Zabavljam se i gledam svoja posla, zahvalna sam na tome što jesam, ali ne zanimaju me tatina deca", u jednom dahu je odgovorila Ajrland na vest da njen otac čeka osmo dete.

Od ranije je poznato da Alek nije bio uzoran otac, a još se pamti veliki skandal s prvom naslednicom, zbog snimka s telefonske sekretarice koji je procurio u javnost.

Alek na njemu, svoju tada 11-godišnju ćerku, naziva "bezobraznom, nepromišljenom malom svinjom" jer se nije javila kada ju je nazvao. Glumac se kasnije javno izvinio zbog incidenta i rekao da je sigurno time naštetio Ajrland.

I njegov razvod od Kim bio je sve samo ne lep i kulturan.

Podsetimo, holivudske zvezde Alek Boldvin i Kim Bejsinger venčali su se 1993. godine, a 1995. na svet im je stigla ćerka Ajrland Bejsinger Boldvin. Razveli su se 2000. godine. Između slavnog para sevale su iskre kad su se upoznali, ali njihova strastvena romansa nije mogla da reši neke razlike. Boldvin, rođen na Long Ajlandu, kupio je kuću u Hemptonsu i želeo je da se porodica tamo preseli, ali Bejsinger se previše sviđao Los Anđeles i nikad se nisu preselili. Osim toga, Bejsinger se borila s agorafobijom (strah od otvorenog prostora). Boldvin, najstariji sin irske katoličke porodice, navikao je na gužvu. Kad je Bejsinger osvojila Oskara za svoj rad u filmu "LA Poverljivo" 1997, to je samo dodatno opteretilo glumicu koja je bila sramežljiva pred kamerama.

Godine 1998. Bejsinger je rekla da njen suprug "ima najveće srce od svih koje sam ikad upoznala. Ali u isto vreme, on je crni irski katolik s temperamentom". Boldvin je dve godine kasnije za Vanity Fair rekao da je jedan od razloga zašto voli Bejsinger taj što je bila "čudna". Boldvin je svoju tadašnju suprugu uporedio s likom Tenesija Vilijamsa i rekao da je bila "apsolutno izluđujuće osebujna, egzotična i ljupka osoba".

Strast para, u kombinaciji s njenim ekscentričnim južnjačkim običajima i njegovim severoistočnim temperamentom, doveli su do "divlje vožnje" nakon što se par razišao.

Razvod Aleka Boldvina i Kim Bejsinger bio je ružan, a njihova borba oko starateljstva brutalna. Boldvin je 2013. svoj razvod od Bejsinger uporedio s Indokineskim ratom. "Od 2000. do 2006, tokom Dien Bien Phua, moje brakorazvodne parnice... jedva vam mogu reći što sam radio tih šest godina", rekao je za The Guardian. "Bio je to period koji je bio jako bolan, šest godina sam gledao s litice."

Kim Bejsigner rođena je 8. decembra 1953. godine. Nekad je bila uzor mnogim ženama, što zbog karijere, što zbog izgleda, a danas se mnogi pitaju šta se dogodilo s nekadašnjom slavnom lepoticom. Ljubila je mnoge lepotane, a najviše se pamti razvod nje i glumca Aleka Boldvina. Osim razvoda, karijeru je uništila i estetskim operacijama, te je to umnogome uticalo na njenu karijeru, a u javnosti se pojavljuje retko.

