I HOLIVUD PROSLAVLJA PRAVOSLAVNI BOŽIĆ: Neki su VERU PROMENILI zbog ljubavi, a ovaj glumac je mir našao na SVETOJ GORI!

Božićne praznike na Zapadu poznati uglavnom proslavljaju u decembru, uoči Nove godine, ali neke ličnosti ovaj praznik slave 7. decembra.

Neki od njih su odgajani u skladu sa pravoslavnom tradicijom, dok su sa druge strane neki odlučili da prihvate ove običaje zahvaljujući svojim partnerima, koji su pravoslavne veroispovesti. Tako neki poznati slave dva Božića, kako bi ispoštovali obe tradicije, a mi vam u nastavku otkrivamo ko sve od poznatih slavi Božić 7. januara i zbog čega.

Dženifer Aniston

Otac slavne holivudske glumice rođen je u Grčkoj, tačnije na Kritu, te je svoju ćerku vaspitavao u duhu pravoslavlja. Lepa glumica Božić slavi 7. januara uz sve običaje koje nalaže pravoslavna vera. Osim toga, poznato je i da Dženifer često daje priloge crkvama pod okriljem Vaseljenske patrijaršije.

Bastijan Švajnštajger

foto: Instagram

Bivši nemački fudbaler Bastijan Švajnštajger počeo je da proslavlja pravoslavni Božić nakon što je stupio u brak sa srpskom teniserkom Anom Ivanović. U njihovom domu poštuju se oba Božića .

- Mi imamo sreće, a i naši dečaci imaju sreće što slavimo dva Božića, s tim što samo za jedan dobijaju poklone (smeh) - rekla je nedavno Ana u intervjuu za Kurir.

Kim Kardašijan

foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Najpoznatija starleta na svetu ima Jermenske korene, zahvaljujući ocu Robertu. Starleta često s ponosom ističe svoje jermensko poreklo, a ljubav i poštovanje koje je osećala prema ocu Robertu nisu se umanjili ni kada je on preminuo. Iz tog razloga, ona zbog dece i supruga slavi Božić 25. decembra, ali i 7. januara.

Adrijana Lima

foto: Mickael Chavet / Zuma Press / Profimedia

Manekenka i Viktorijin anđeo Adrijana Lima godinama je bila u braku sa srpskim košarkašem Markom Jarićem, sa kojim ima fdve ćerke. Manekena je tada prihvatila da slavi dva Božića, a tu tradiciju nastavila je da poštuje i nakon razvoda, te svake godine na društvenim mrežama deli čestitku za Božić, a nekoliko puta je to uradila i na srpskom jeziku.

Kristijan Bejl

foto: Rojters

Slavni glumac Kristijan Bejl je primio pravoslavnu veru nakon ženidbe sa Sandra Sibi Blažić, manekenkom sprskog porekla. Njeni roditelji su još šezdesetih godina prošlog veka otišli u Ameriku, a u njihovom domu se i dan danas praktikuju svi naši običaji.

Tom Henks

foto: Printscreen YouTube

Tom Henks je svoju veru takođe podredio ljubavi, pa je ulazeći u svoj drugi brak, sa glumicom Ritom Vilson, primio pravoslavlje. Njen otac je iz Bugarske, a majka grčko-albanskog porekla.

Stana Katić

foto: Profimedia

Kanadska glumica srpskog porekla Stana Katić proslavila se ulogom u seriji Castle, bila Bondova devojka, snimala s velikim imenima Holivuda. Glumica je nastavila da poštuje tradiju i svoje poreklo, te Božić uvek proslavlja 7. januara sa porodicom.

Tina Fej

Elizabet Stamatina Fej američka je glumica, komičarka, scenaristkinja i producentkinja. Svetsku slavu stekla je kao članica glumačke postave skeč-komedije Uživo subotom uveče u periodu od 1998. do 2006, a zatim i kao kreatorka i glavna glumica u sitkomu Televizijska posla.

Takođe je poznata po ulogama u filmovima Opasne devojke (2004), Bejbi mama (2008), Noć za pamćenje (2010), Prijemni (2013) i Mapetovci: Najtraženiji (2014). Poznata komičarka i glumica vuče pravoslavne korene zahvaljujući majci koja je Grkinja.

Reper Vikend

foto: Profimedia

Čuvenog pevača Vikenda odgajale su majka i baka nakon razvoda roditelja. A jednom prilikom je istakao da je kao dete često išao sa bakom na služenja pri Etiopijskoj PRavoslavnoj Tewahedo crkvi.

Mila Jovović

foto: Rojters

Milica Bogdanovna Jovović je rođena u Kijevu, od majke Galine Loginove, nekadašnje ruske glumice, i Bogdana Jovovića, srpskog doktora. Mila je i svoju ćerku krstila u Ruskoj pravoslavnoj crkvi u Los Anđelesu.

Nina Dobrev

Zvezda serije "Vampirskih dnevnika" pravoslavne je veropispovesti. Njen otac poreklom je iz Bugarske, a majka iz Grčke. Glumica je i nakon preseljenja u Kanadu, nastavila da poštuje običaje.

Džonatan Džekson

Glumac koji je pet put puta dobio nagradu Emi, a najpoznatiji je po ulozi Lakija Spensera u seriji "Opšta bolnica" ("General hospital") prešao je u pravoslavlje 2012. godine, dok je prije toga bio protestant.

foto: Shutterstock

Kada je primio jednu od Emi nagrada zahvalio se i monasima na Svetoj gori koji se neprestano mole za spas svijeta.

- Toliko toga me je privuklo pravoslavlju. Počelo je sa čitanjem o hrišćanskoj istoriji. Tada sam razumio da je, sve do Hrista i apostola, pravoslavna vjera ostala ista tokom cijelih 2000 godina, što me je impresioniralo, ali i dotaklo moje srce. Takođe molitve, liturgija, himne, životi svetaca, sve te stvari stvari su mi bile prelijepe. Shvatio sam da nema drugog mjesta na kome želim da budem. Prije toga sam bio protestant. Cijela moja porodica, hvala Bogu, krstila se 2012. godine - rekao je on jednom prilikom.

Naomi Kembel

Pre nekoliko godina kružile su glasine da će manekenka Naomi Kembel usvojiti pravoslavlje zbog svog tadašnjeg partnera, ruskog milijardera Vladislava Doronina. Njihova veza se završila jako ružno - na sudu.

foto: Profimedia

Naomi, koja je bila zaštitno lice Vladislavove kompanije za nekretnine, počela je da izlazi sa tajkunom, kojeg zovu i "ruski Donald Tramp“, nakon što ga je upoznala na Filmskom festivalu u Kanu.

To se dogodilo 2008. godine, a tada se Vladislav razvodio od svoje tadašnje supruge Ekaterine, s kojom je bio u braku od 1988. godine.

Mediji su pisali da je Naomi uzrok za krah braka, međutim navodno su Vladislav i Ekatarina već bili razdvojeni 10 godina pre njegove veze sa supermodelom.

(Kurir.rs)

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 07:29 Teolog objašnjava običaje za božićne praznike i Božić