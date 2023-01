DAO OTKAZ U POZORIŠTU ZBOG SERIJE: Zbog Naše male klinike ostao na ledu, danas nemam ni marke od nje, sve uzima Đuro!

Glumac Enis Bešlagić (48) poznat je po uspješnim TV ulogama, a posebno po onoj u seriji 'Naša mala klinika' u kojoj je glumio legendarnog portira Šemsu.

Enis otkriva da je radi serije dao otkaz u Kamernom teatru 55 iz Sarajeva jer mu nisu dali da paralelno snima tu seriju.

- I da sam igrao bilo koju drugu ulogu u "Našoj maloj klinici“ mislim da bih opet ostavio veliki trag. Jednostavno, vreme mi je odgovaralo, bio sam zaigran, završio glumu na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu, željan posla u Bosni i Hercegovini. Bio sam član Kamernog teatra 55 iz Sarajeva, a oni me nisu hteli pustiti da snimam seriju. Pa sam odlučio da dam otkaz - otkrio je glumac.

Kaže da je kao prvi i jedini glumac u istoriji tog teatra dao otkaz u pozorištu zbog snimanja serije i rekao da time mesto prepušta nekom drugom.

- To mnogi nisu napravili, nego su koristili platu iz budžeta, a sa strane su snimali puno, tezgarili i dodatno zarađivali. Ja to nisam radio, hvala Bogu, i na to sam jako ponosan. I onda sam završio 'na ledu' - otkriva Enis.

Do danas je serija reprizirana više puta, upravo radi dobrih uloga, priče i glumaca koje je publika ubrzo zavolela. Ali on od toga nema ništa.

- Nažalost, ja ni od jedne reprize serije 'Naša mala klinika', od njene prodaje nemam ništa, nijednu marku. Sva prava ima njen autor Branko Đurić Đuro. Hvala Bogu da danas imam svoju publiku od koje mogu živeti i koja je nekako izgrađena zajedno sa mnom i jako sam srećan zbog toga - izjavio je Bešlagić.

