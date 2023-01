PREMINUO POZNATI GLUMAC: Karijera mu je trajala preko 50 godina, tužne vesti saopštila porodica

Američki televizijski i filmski glumac Kvin Ridiker je preminuo u Los Anđelesu. Imao je 86 godina, a tužne vesti je podelila njegova porodica koja je kao uzrok navela prirodnu smrt.

Kvinova karijera je trajala preko 50 godina, a najpoznatiji je po seriji "Dani naših života" (Days of Our Lives) i "Mladi i nemirni" (The Young and The Restless).

foto: Shutterstock

Ridiker je verovatno bio najpoznatiji po svom portretu zlikovca Aleksa Maršala u "Danima naših života" od 1979. do 1987. i, od 1987. do 1994., kao bogatog biznismena Reksa Sterlinga u "Mladi i nemirni" (Redeker je nakratko igrao još dva lika u Nemirni pre njegovog izbora za Sterlinga), piše Deadline.

Njegov nastup u ulozi Reksa Sterlinga doneo je Ridikeru dve nominacije za dnevnu nagradu Emi za najbolju sporednu mušku ulogu u dramskoj seriji (1989. i 1990.).

Pored glumačke karijere koja je obuhvatala glavne muške uloge i uloge likova, Ridiker je dobio zasluge za priču i nominaciju za Oskara za "Lovac na jelene" (1978) Majkla Čimina. Film je delimično zasnovan na neproduciranom scenariju pod nazivom "Čovek koji je došao da se igra", a koji su napisali Ridiker i Louis A. Garfinkl.

Poznato lice na televiziji decenijama, Ridiker je imao brojna gostovanja u epizodnim serijama, uključujući Bonanza, That Girl, Mannix, Ironside, Mayberry R.F.D., Adam-12, The Bob Newhart Show, Kojak, Cannon, The Six Million Dollar Man and Supernatural su neke od njih.

foto: Shutterstock

Na velikom platnu, njegovi filmovi su varirali od "The Three Stooges Meet Hercules" (1962) do "Where The Buffalo Roam" (1980). Uloga u filmu "Kandidat" iz 1972. sa Robertom Redfordom u glavnoj ulozi započela je vezu između dva glumca koji su se kasnije sreli u filmu "Električni konjanik" iz 1979.

Kada je Redford 1980. debitovao u režiji dugometražnog filma sa proslavljenim "Običnim ljudima", ubacio je Ridikera u malu, ali emotivnu scenu kao brata ožalošćene Bet koja igra golf (koju glumi Meri Tajler Mur).

Iza Ridikera su ostala njegova odrasla deca Brenen, Ariana, Glin i Kvin Džunior i dvoje unučadi.

(Kurir.rs/Deadline)

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 00:33 Komemoracija Dejanu Tiagu Stankoviću