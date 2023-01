CELO TELO ME BOLI, U MODRICAMA SAM! OVAJ ČOVEK ME SAMO BACA! Glumica otkrila sve o mučnim scenama koje joj je priredio Kijanu Rivs

U bioskopima će se tokom godine naći ostvarenje "Balerina", koja predstavlja peti deo filmske franšize. Glavne uloge u ostvarenju tumače Ana de Armas i Kiajnu Rivs.

Predviđeno je da projekat vodi Ana de Armas, a glumica je nedavno progovorila o naporima koje je snimao film zajedno sa zvezdom franšize, Kijanom Rivsom.

Keanu Reeves, Ana de Armas and Lorenza Izzo - Knock Knock premiere Oct 2015 pic.twitter.com/CceJuRfvz0 — Keanu Reeves หนูรักเค้า ❤ (@keanureevesmore) August 4, 2020

- Bili smo u Pragu na snimanju već četiri meseca - otkrila je glumica gostujući u emisiji sa Džimijem Felanom.

Kako snimanja podrazumevaju i malo zahtevnije scene glumica se požalila da je celo telo boli.

- Imamo još mesec dana do kraja. I boli me. Znaš, celo telo, leđa, sve boli. Žalim se, boli me, u modricama sam. Uloga u filmu o Džejms Bondu [film Nema vremena za umrianje] imala je zahtevnu scenu koja je trajala samo 15 minuta. Ovo je ipak ceo film, drugi nivo.

ana de armas and keanu reeves were meant to be costars pic.twitter.com/JXX0mslZqP — baptista and de armas defender ♡🇦🇷 (@martascabrera) December 4, 2022

Naime, Kijanu Rivs je mladu glumicu stavio u nezgodnu situaciju, te sve vreme trpi bolove. Za svog kolegu ima samo reči hvale, iako joj kaskaderske scene dođu prilično mučne.

- Pre neki dan, Kianu i ja smo uvežbavali našu veoma tešku kaskadersku scenu, a ovaj čovek me samo kotrlja i baca i izvodi lude vratolomije. A ja kao – ne mogu više da se žalim. Zato što on to radi! On je zaista najbolji - otkrila je glumica.

Ana de Armas looking stunning on #FallonTonight (January 3, 2023) pic.twitter.com/81fVcleDrd — Ana de Armas Updates (@ArmasUpdates) January 4, 2023

Film "Balerina" će se držati teme osvete koja obeležava franšizu sa Runijem sada punopravnom balerinom/atentatorom u potrazi za ljudima koji su ubili njenu porodicu.

Za režiju je zadužen Len Vajzman, a scenario potpisuje Šeja Hatena. Ova uloga neće biti novina za glumicu obzirom na njene višestruke impresivne uloge u drugim filmovima koji imaju akcione teme, kao što su "Sivi čovek" i "Bond franšiza - Nema vremena za umiranje".

(Kurir.rs)

