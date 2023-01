POSLE EPSKOG SKANDALA, ZLATNI GLOBUSI SE VRATILI NA VELIKA VRATA: Salma Hajek pokazala GAĆICE i DEKOLTE, Rijana FRAPIRALA izgledom

Mlada "Elvisova" zvezda Ostin Batler i veteranska glumica Mišel Jeo odneli su glavne filmske nagrade na svečanoj dodeli Zlatnih globusa u utorak, a Holivud je ponovo prihvatio dodelu koju je s televizije izbacio skandal.

Ostin Batler (31) proglašen je najboljim glumcem u filmskoj drami za ulogu u kojoj je tumačio legendu rok muzike Elvisa Prislija i činio se preplavljen emocijama što je tu čast prihvatio pred mnogim vrhunskim imenima šoubiznisa.

"U ovoj sam prostoriji sa svim svojim herojima. Ne mogu da verujem da sam ovde", rekao je Batler, posebno istakavši Breda Pita i Kventina Tarantina.

Mišel Jeo nagrađena za glavnu ulogu u akcionom filmu "Everything Everywhere All At Once", u kojem skače u druge dimenzije, izašla je na binu nakon što je prozvano njeno ime, te rekla kako će "zastati i osetiti ovaj trenutak".

"Holivud je bio ostvarenje sna dok nisam došla ovde", dodala je malezijska glumica kineskog porekla, napomenuvši kako su je na početku karijere nazivali "manjinom" i pitali da li zna da govori engleski.

Četrdeset godina kasnije, "bilo je neverovatno putovanje i neverovatna borba biti ovde danas, ali mislim da se isplatilo", rekla je Jeo.

Kolin Farel osvojio je nagradu za najboljeg glavnog glumca u kategoriji filmskog mjuzikla ili komedije za lik Padraica Suileabhaina, čoveka koji pokušava da popraviti pokvareno prijateljstvo, u mračnoj irskoj komediji "The Banshees of Inisherin".

Farel se zahvalio svojim kolegama iz filma, uključujući i "magaricu Dženi".

Među ostalim nagrađenima bila je i glumica Andžela Baset, koja je osvojila nagradu za sporednu žensku ulogu za ulogu kraljice Ramonde u filmu "Black Panther: Wakanda Forever", nastavku koji je ponovo napisan nakon smrti zvezde Čedvika Bouzmana.

"Pokazali smo svetu kako crnačko jedinstvo, vođstvo i ljubav izgledaju izvan, iza i ispred kamere", rekla je Baset dok je držala svoj trofej.

Ke Huj Kvan proglašen je najboljim sporednim glumcem u dramskom filmu za svoju ulogu Vejmonda Vanga u filmu "Everything Everywhere All at Once".

Dženifer Kulidž osvojila je nagradu za najbolju sporednu glumicu za svoju ulogu u seriji "Beli lotus".

"Fabelmans" i "Banshees" osvojili glavne filmske nagrade

"The Fabelmans", priča o odrastanju temeljena na tinejdžerskim godinama Stivena Spilberga, proglašena je najboljom filmskom dramom.

"Banshees of Inisherin", priča o zavađenim prijateljima na irskom ostrvu, osvojila je nagradu za najbolji filmski mjuzikl ili komediju.

Posebnu pažnju privukla je glumica Salma Hajek, koja se odvažila da na crvenom tepihu ponese pripijenu, poluprozirnu haljinu ukrašenu kristalima sa izrazito dubokim dekolteom.

Osim toga, na dodeli Zlatnih globusa pojavila se i Rijana, što je njen prvi izlazak na neki javni događaj otkako se porodila. Rijana se na dodeli pojavila u svom stilu - prenecioznoj, pompeznoj Schiaparelli kreaciji

Nagrade će verovatno oba filma pogurati u vrh na putu do dodele Oskara u martu.

Slavne osobe i televizijska kuća NBC odustali su od dodele Globusa 2022. zbog etičkih propusta Udruženja stranih novinara Holivuda (HFPA), grupe koja dodeljuje nagrade.

Veće, raznolikije članstvo i druge promene HFPA-e uverile su mnoge od najvećih filmskih i TV zvezda da podrže ovogodišnju ceremoniju, koja daje publicitet pobednicima i nominovanima i često povećava njihove šanse za najprestižniju holivudsku nagradu - Oskara.

Ceremonija se uglavnom odvijala kao i prošlih godina, osim oštrog monologa komičara i voditelja Džeroda Karmičaela, koji je otvorio emisiju šaleći se: "Ovde sam jer sam crnac".

"Jednog dana kuvate čaj od mente kod kuće. Sledećeg ste dana pozvani da budete crno lice borbene belačke organizacije", rekao je na ceremoniji koja se uživo prenosila na NBC-u.

