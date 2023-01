KONTROVERZNA ALBANKA PROŠETALA SKORO GOLA: Brushalter zaboravila kući, pozadina sevala u CRNOM donjem vešu, a to joj nije prvi put

Uoči dodele Zlatnih globusa, kontroverzna pevačica Rita Ora odlučila je da opet obuče seksi kreaciju i da se zabavi, a za tu priliku je izabrala prozirnu, čipkastu haljinu koja ništa nije uspela da sakrije.

foto: Profimedia

Ispod prozirne haljine nije nosila brushalter, već samo crne gaćice. Njoj to izgleda nije smetalo pa je pozirala fotografima na zabavi i to u raznim pozama i to u društvu supruga, novozelandskog režisera Taike Vaititija.

foto: Profimedia

Ovo nije prvi put da se odlučila za takvo golo izdanje.

foto: Marechal Aurore/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Na crvenom tepihu dodele British Fashion Awards 2022. u londonskom Rojal Alber Holu takođe se pojavila u prozirnoj kreaciji gde je brushalter bio spojen sa prozirnom suknjom ispod koje se video crveni donji veš.

foto: Marechal Aurore/ABACA / Abaca Press / Profimedia

I veoma neobičnom šminkom na licu.

foto: Profimedia

Mnogi su na društvenim mrežama komentarisali ovo izdanje pevačice koja od 2021. godine nije objavila ništa, a i tadašnji EP je slabo prošao kod publike.

Mnogi su komentarisali da "se zaigrala" i da je baš "gola", kao i "da li je krenula na žurku ili da spoava?!".

(Kurir.rs)

