BIZARNE I MRAČNE TAJNE POZNATIH GLUMICA! Abortusi, vađenje zuba, MUČENJE dece, a cena koja je plaćena zbog SLAVE bila je visoka

Zlatno doba Holivuda deluje kao nešto veoma glamurozno, ali zapravo nije. Stari holivudski filmovi i karijere davnih diva kriju mnoge tajne koje javnost do sada nije mogla da sazna.

foto: Profimedia

Glumačke su uloge mnogima donele slavu, ali su i naplatile svoju cenu. Slavne dame radile su razne bizarne stvari kako bi stigle do zacrtanog cilja, ali ih je to ponekad skupo koštalo.

"BuzzFeed" je pronašao prilično uznemirujuće činjenice koje retki znaju, a koje bi mogle zauvek da promene način na koji gledamo filmove tog perioda.

foto: Profimedia

- Glumice su u to vreme bile toliko opterećene svojim izgledom da je Džoun Kraford izvadila zadnje zube kako bi imala lepši oblik vilice

- Imala sam samo 23 godine. To se zvalo kopča, kad uklonite zadnje zube, vilica vam se zavija na elegantniji način. Agent mi je rekao da, ako želim da radim nakon 25. godine, moram da investiram u sebe pa sam to uradila. To nije bila retkost tada - ispričala je.

- Džoun je takođe svake nedelje na očne kapke stavljala bornu kiselinu kako bi joj oči blistale.

Takođe, česti su zahtevi reditelja i producenata da glumci smršaju ili dobiju određeni broj kilograma kako bi što bolje odigrali ulogu. Tako je En Hatavej trebalo da dobije11 kilograma za snimanje filma "Les Misérables". Da bi za kratko vreme uspela u tome, morala je da koristi nezdrave metode.

foto: Profimedia

A suprotnost tome, Natali Portman je trebalo da brutalno smrša za ulogu u filmu "Black Swan" pa je neko vreme jela samo šargarepe i bademe.

Isto je morala da uradi i Zoi Kravic koja je 2015. godine glumila devojku koja ima bulimiju i anoreksiju. Opet, s druge strane Šarliz Teron je morala da se ugoji 50 kilograma zbog uloge u filmu. Međutim, malo joj je vremena trebalo da vrati staru kilažu.

foto: Profimedia

- Kad bi dečiji glumci bili neposlušni na setu, ponekad bi ih poslali u takozvanu "crnu kutiju", gde su za kaznu sedeli na komadu leda.

- U Hičkohovom hitu "Ptice", za Tipi Hedren su vezali su žive ptice, a takođe su ih bacali na nju kako bi se snimila legendarna scena. Kad je posetio set, Keri Grant joj je navodno rekao: "Ti si najhrabrija žena koju sam ikad video."

Takođe je poznato i da je Hičkok želeo da bude intiman sa Tipi, ali ona ga jeodbila i on joj je uništio karijeru u Holivudu. Takođe, ona je majka Melani Grifit i baka Dakote Džonson.

foto: LANDMARK MEDIA / Alamy / Alamy / Profimedia

- Džin Keli je jednom prilikom tokom snimanja "Singin’ in the Rain" toliko izvređao plesanje Debi Rejnolds da se zavukla pod klavir i plakala.

-Dolazio bi na probe i kritikovao sve što sam radila, nikad me nije ohrabrio - ispričala je Debi.

- Odri Hepbern je svoj karakteristični “srneći pogled” održavala tako što bi joj, nakon nanošenja maskare, iglom razdvajali svaku pojedinačnu trepavicu.

foto: Profimedia

- Džeki Kuper je u svojoj biografiji otkrio da nije mogao da zaplače u ključnoj sceni kad su snimali film "Skippy" pa mu je reditelj (koji je mu je inače bio ujak) zapretio da će ubiti njegovog psa ako ne bude plakao.

"Počeo sam da jecam toliko histerično da je bilo previše za scenu, morali su da me smiruju."

Kuper je inače 1931. za tu ulogu bio nominovan za Oskara. Bilo mu je samo devet godina. Do dana današnjeg to je najmlađa nominovana osoba u istoriji Oskara.

foto: Profimedia

- Ugovori su u to vreme imali "moralnu klauzulu" koja je glumice obavezivala da se ne udaju i da moraju da abortiraju ako zatrudne. Ta je klauzula postojala kako bi "sprečila zvezde da unište svoju vrednost skandalima".

Navodno su Lana Tarner, Džudi Garland i Dženet MekDonald tajno abortirale, a u javnosti se pričalo kako su u bolnici zbog operacije slepog creva ili infekcije uva.

foto: Profimedia

- U dvadesetima i tridesetima na filmskim setovima su koristili azbest kako bi se snimale scene u kojima veje sneg. Neki su se glumci, poput Stiva Mekvina, kasnije u životu zbog toga teško razboleli.

foto: Profimedia

- Heti MekDanijel bila je prva tamnoputa osoba u istoriji koja je bila nominovana za Oskara, ali hotel u kom se održavala dodela nije dopuštao crncima da uđu. Producent filma "Prohujalo s vihorom" morao je da potegne veze i moli za posebnu uslugu da je puste u zgradu. Čak i posle toga, morala je da sedi u pozadini.

