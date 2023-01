STIGLA PIKEOVA REAKCIJA NA ŠAKIRINE BRUTALNE PROZIVKE: Jednim potezom UZVRATIO UDARAC bivšoj! Evo šta misli o svemu! (FOTO)

Bivši fudbaler Žerar Pike oglasio se na društvenim mrežama nakon što je Šakira objavila novu pesmu i podigla prašinu stihovima koji su navodno upućeni njemu.

Pike je na svom zvaničnom Tviter nalogu objavio nekoliko emotikona koji ilustruju cirkus, a pratioci na to gledaju kao na njegov komentar na novu pesmu.

Podsetimo, Šakira je ove nedelje, u saradnji s Bizarrapom, izdala novu pesmu koja ima zanimljive stihove, a koji su, smatraju mnogi, posvećeni Pikeu.

🎪🎠🤡🎡 — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 10, 2023

- Ostavio si me kao komšinicu svekrvi, s novinarima pred vratima i dugom u riznici. Mislio si da ćeš me povrediti, ali učinio si me još jačom. Žene ne plaču, žene naplaćuju. Korak je između ljubavi i mržnje. Bejbi, želim ti sve najbolje s mojom zamenom, ne znam šta ti se dogodio, ali zamenio si Ferari za Twinga, zamenio si Rolex za Casio... - neki su od stihova.

Šakira i Pike sredinom 2022. godine zvanično su raskinuli dugogodišnju vezu u kojoj su dobili dva sina, Milana (9) i Sašu (7). Bivši fudbaler, kapiten Barselone i štoper reprezentacije Španije, pre dva meseca se penzionisao od profesionalne karijere, ali ne miruje. Stvorio je novo fudbalsko takmičenje neobičnih pravila u kojem sarađuje s kolegama Serđom Aguerom i Ikerom Kasiljasom.

I dok je Pike u novim poslovnim poduhvatima, bivša partnerka Šakira zabavlja se snimanjem novih pesama, u kojima je glavna tema upravo bivši fudbaler. Iako se pevačica i ranije u pesmama osvrtala na raskid s Pikeom, mnogi kažu nikad ovako.

