STARA LJUBAV KERI BREDŠO SE VRAĆA U NASTAVAK S*KSA I GRADA: Na fotkama sa seta se DRŽE ZA RUKE, a evo koliko se promenio (FOTO)

Objavljene su nove fotografije sa seta serije "I tek tako..." (And Just Like That), nastavka kultnog "Seksa i grada". Obožavatelji se raduju drugoj sezoni, a ovim fotografijama je otkriveno da se vraća jedan od omiljenih likova iz originalne serije.

Naime, HBO Max je fotografijama najavio povratak Džona Korbeta, glumca koji je tumačio lik Ejdana, veliku Kerinu ljubav. "Ššš, nemojte nikome da kažete", piše u opisu njihovih zajedničkih fotografija.

Na fotografijama Keri i Ejdan šetaju ulicom i drže se za ruke, zbog čega se može pretpostaviti da je bivši par obnovio romansu.

Prošlo je više od deset godina otkako su fanovi serije videli Ejdana i Keri zajedno. Ejdan se 2010. godine pojavio u filmu "Seks i grad 2", kada su se on i Keri slučajno sreli u Abu Dabiju i poljubili se.

Prvi put se pojavio u trećoj sezoni serije, a njihov odnos završava kada mu Keri slomi srce. Nakon raskida s Keri oženio se svojom koleginicom Kejti i s njom dobio troje dece, a druga sezona otkriće u kakvom je stanju njihov brak i kakva ga budućnost očekuje s Keri.

Producent serije Majkl Patrik King objasnio je zašto se Ejdan nije pojavio već u prvoj sezoni serije.

- Osećali smo kako bi to sve bilo previše za Keri. Prva sezona je bila izazovna i želeli smo da se posvetimo njenom oporavku nakon što je Zverka preminuo, te da pratimo njen put prema svetlu - poslednja epizoda prve sezone zato simbolično nosi naziv "Seeing the Light". Ejdan će sada umnogome uticati na razvoj situacije - rekao je.

Inače, pre nekoliko nedelja, objavljena je fotografija sa seta na kojoj Keri nosi svoju Vivijen Vestvud venčanicu u kojoj je trebalo da se uda za Zverku u filmu iz 2008. godine. Ta fotografija je pokrneula pitanje hoće li se Keri ponovo udati i za koga.

