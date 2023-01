PORODICA DŽORDŽA MAJKLA ŠOKIRANA ŠUŠKANJIMA O FILMU! Dok producenti biraju GLAVNOG GLUMCA, oni ne znaju ništa: Ne podržavamo to!

Porodica pokojnog Džordža Majkla oglasila se povodom projekta snimanja biografske drame o pevaču i poručila da je "laž da su odobrili bilo šta od navedenog".

foto: Profimedia

- Svim Džordžovim obožavaocima i ljubiteljima njegove muzike objavljena je priča da je porodica Džordža Majkla odobrila takozvani biografski film o njegovom životu. U ime Džordžove porodice želimo da jasno stavimo do znanja da u ovoj priči nema istine, ne znamo ništa o ovom projektu i nećemo ga ni na koji način podržati - naveli su u objavi na zvaničnom profilu navremeno preminulog pevača.

Ranije ove nedelje, Dejli mejl je izvestio da su članovi porodice Džordža Majkla odobrili snimanje biografskog filma nakon uspeha onih o Eltonu Džonu i Frediju Merkjuriju. Takođe, pisalo je da će glavnu ulogu dobiti Teo Džejms, zvezda serije 'Beli lotos'. Film bi trebalo da prati karijeru pevača iz grupe "Wham!" do solo uspeha.

- Scenario je u završnoj fazi i producenti traže glavnog glumca. Teovo ime je svima na usnama. On bi bio savršen za tu ulogu - rekao je ranije izvor stranim medijima. Inače, glumac Džejms je prošle nedelje potvrdio interesovanje za ulogu. U jednoj od televizijskih emisija je izjavio:

- Da, voleo bih to. On je ikona. On je delom Grk, kao i ja.

Podsetimo, Georgios Kirijakos Panajotu, poznatiji kao Džordž Majkl, preminuo je na Božić 2016. godine. Imao je 53 godine. Umro je od srca u svom domu u Goringu u Oksfordširu. Muzički gigant je postigao brojne uspehe u karijeri, a njegov privatni život bio je prilično turbulentan.

(Kurir.rs/24sata.hr)

Bonus video:

00:59 PEVAČ JE DOŠAO DA PROMOVIŠE PESMU, A POSTAO DEŽURNI ASTROLOG NA RADIJU: Komunikacija sa ljudima je lakša jer znam osnove horoskopa