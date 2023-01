PREMINUO POZNATI KOMIČAR POSLE DUGE I TEŠKE BOLESTI: Imao samo 44 godine, a doktori mu pomogli da umre dostojanstveno

Komičar Majkl Lerer je preminuo posle dugogodišnje borbe sa amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS) koja mu je dijagnostikovana 2017. Imao je 44 godine.

On je umro u utorak u Portlandu, Oregon i to uz asisitenciju doktora, prenosi People pisanje The Chicago Sun-Times. Naime, u saveznoj američkoj državi Oregon postoji Zakon o dostojanstvennoj smrti (Death with Dignity Act) koji dozvoljava pacijentima sa terminalnim bolestima da završe svoje živote lekovima pod nadzorom svog medicinskog tima od 1997. godine.

"Majkl je umro dostojanstveno pod svojim uslovima", rekla je za novine njegova partnerka i negovateljica Kolet Montegju, dodajući da je to "bila najteža odluka koju je ikada doneo".

Prijatelj Set Vajtberg nedavno je posetio Lerera u Portlandu i rekao za San Tajms: "Njegovo raspoloženje je bilo dobro. Mislim da se zaista pomirio sa odlukom koju je doneo."

Vest o smrti je objavljena i na njegovoj Instagram stranici uz dirljiv oproštaj.

"Putuj s Bogom divlji i ludi čoveče", stoji u objavi. "Uvek ćemo te voleti i hvala ti za sve što si dao ovom svetu."

Majl je bio deo komičarske trupe "Second City", a ostaće upamćen po "nepoštenom i ikonoklastičnom materijalu". Izvođač, koji je izabran za novo lice komedije na Festivalu samo za smeh 2014. godine, pomogao je u stvaranju četiri originalna skeča za slavnu trupu i proveo je vreme na turnejama i na ispostavi u Las Vegasu. I za svoj poslednji set sa Second Citijem, dobio je tetovažu na sceni, kako je trupa podelila na društvenim mrežama.

Nakon njegove dijagnoze, napisali su da je "Majkl hrabro i urnebesno okrenuo svoju komičnu ličnost da se direktno suočio i izborio sa slabostima razorne bolesti".

U poslednjim godinama svog života, Lerer je nastavio da nastupa i bio je redovan na podkastu komedije uživo "Ubij Tonija" (Kill Tony), nastupajući u emisiji u Ostinu 99 puta između 2019. i 2022, prema The Chicago Sun-Times.

"​​Znali smo da se bliži i dolazi, ali još uvek smo nemi. Kakav čovek. On je zaista živeo da bi vas sve nasmejao. Budite mirni.", stoji na Instagram stranici ovog podkasta.

Džo Rogan, čest gost u emisiji, takođe je podelio objavu u čast komičara. "Hrabrost koju je ovaj čovek pokazao i nastupao dok se borio sa iscrpljujućom bolešću bila je suludo impresivna, i iako se borio da izgovori reči, čovek bi ubio na sceni", napisao je. "Bio je prava legenda i mnogo će mi nedostajati."

(Kurir.rs/People)

Bonus video:

00:33 Komemoracija Dejanu Tiagu Stankoviću