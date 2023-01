DADILJA ME JE TERALA DA JE PIPAM PO TELU, A S 12 GODINA SAM SILOVANA: Potresna ispovest glumice koja je bila SAN svakog muškarca

Pamela Anderson (55) otkrila je u najnovijem intervjuu magazinu "People" da je u mladosti pretrpela seksualno zlostavljanje.

- Osećam se kao da sam tokom života definitivno shvatila ko nisam i sada se sećam ko sam, odnosno ko je bila ta devojčica pre nego što joj se ovo desilo - osvrnula se na detinjstvo.

foto: Profimedia

Ona je navela kako je kao dete volela prirodu, zmije, da se penje na drveće, ali i kako je bila povređena.

- U mom slučaju, to je bila dadilja koja me je vrlo rano seksualizovala, terajući me da se igram čudnih igrica na njenom telu - ispričala je Pamela.

- Pokušavala sam da zaštitim brata. Nisam želela da mu se to desi i tu se sve rasplelo. Bilo me je jako sramota. Nikome nisam rekla jer nisam znala šta da radim - dodala je ona.

foto: Profimedia

Tada joj je dadilja rekla da nikome ne sme da priča o njihovim "igrama". Ništa nije rekla ni nekoliko godina kasnije, nakon što ju je silovao deset godina stariji muškarac, a to se dogodilo kada je imala oko 12 ili 13 godina.

- Deo mene je jednostavno odustao. Bilo je to kao da stavljam još jedan ekser u kovčeg - prisetila se glumica.

Njena priča, zapisana u memoarima, biće prikazana i u novom Netfliksovom dokumentarcu "Pamela, ljubavna priča", koji će biti objavljen 31. januara.

- Sve sam uradila sam, a sigurna sam da ima ljudi koji se bore kao ja. Želela bih da im kažem da su samo ljudi i da ne misle da su loši – zaključila je Pamela.

(Kurir.rs/24sata.hr)

