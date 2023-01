MILIJARDER (91) ŽENU OSTAVIO PREKO MEJLA, A 25 GODINA MLAĐA GA BUKVALNO VODI ZA RUKU: Ne razdvajaju se, a evo čime se ona bavi

Medijski mogul Rupert Merdok (91) ovih dana se našao u centru pažnje zbog ljubavne veze s novom izabranicom En Lesli Smit, koja je od njega mlađa 25 godina.

Paparaci su ih ponovo snimili na jednoj od plaža Barbadosa, na kojoj zajedno uživaju i ne odvajaju se jedno od drugog, a ona mu pomaže i pri kretanju držeći ga nežno za ruku.

foto: SNK, T.Atwell@246Paps / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Njihovi prijatelji su za strane medije otkrili da su se upoznali u novembru prošle godine i da se on čini jako srećnim. En Lesli, koja iza sebe ima dva braka, sigurno je najbogatija žena s kojom je bio u vezi. Njen poslednji suprug, milioner Čester Smit, legenda kantrija i vesterna koji je postao TV mogul, imao je 75 godina kad se udala za njega, a nažalost umro je samo tri godine kasnije, 2008, ostavivši joj kontrolu nad njegovim imanjem od 156 hektara u Kaliforniji, gde uzgaja grožđe i masline. A upravo ju je taj posao navodno zbližio s Rupertom.

"Otišla je na jednu od njegovih vinskih zabava u Los Anđelesu i tamo su počeli da razgovaraju o vinogradima koje i on ima. Možda mislite da je on ulov, ali ona je ulov. Ona je lepa žena, ima predivnu ličnost. Srećan je što je ima u životu", izjavila je za Daily Mail njena bliska prijateljica Dženifer Odžden.

Što se tiče njihove romanse dodala je kako je i sama srećna što je En pronašla novu ljubav.

foto: SNK, T.Atwell@246Paps / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

"Uzbudljivo je. Dala mi je to do znanja. Za nju je to nešto uzbudljivo. En zna u šta se upušta - ona je vrlo, vrlo inteligentna žena. Već je neko vreme sama i bila je slomljena srca kad je izgubila Čestera. Jako sam srećna što je našla malo sreće i zabavila se i pronašla nekoga do koga joj je stalo", dodala je.

Iza Ruperta su četiri braka, bio je u braku s bivšom stjuardesom Patricijom Buker od 1956. do 1967. i novinarkom Anom Torv od 1967. do 1998. Zatim se oženio 38 godina mlađom preduzetnicom Vendi Deng, ali je 2013. podneo zahtev za razvod. Džeri Hol je u julu prošle godine podnela zahtev za razvod nakon što ju je on ostavio preko mejla, a čini se da on nije gubio vreme da pronađe novu ljubav.

foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

En Lesli je diplomirala na koledžu 1980. godine i pre nego što se udala za pokojnog pevača, koji je takođe posedovao 13 televizijskih stanica u Kaliforniji i Oregonu, bila je u prisilnom braku, koji ju je, kako je rekla jednom prilikom, naveo da pronađe Boga i postane policijska kapelanica u Kaliforniji.

Danas radi kao voditeljka na lokalnom radiju i ne krije koliko joj znači vera u Boga.

"Kada sam počela da idem s Bogom, stvari sveta činile su mi se besmislenim", izjavila je En Lesli za Christian Broadcasting Network.

S pokojnim suprugom je izdala album "Captured by Love" 2005. godine, a tri godine kasnije on je umro od srčanog udara, u 78. godiMIni.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

Bonus video:

06:56 Potresna ispovest pevačice! Varao je iza leđa sa ženom starijom 14 godina, a ona sve prenela RAZVOD JE MOMENTALNO USLEDIO