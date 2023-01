BIVŠI JE SILOVAO OSAM SATI, PA JE POLIO KISELINOM: Misica imala 400 OPERACIJA, prošla PAKAO, a sad se prisetila NAJTEŽIH TRENUTAKA

Foto: Ash Knotek for NTA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Te 2008. godine ceo svet je potresla vest da je bivša misica, manekenka i voditeljka Kejti Pajper polivena kiselinom po nalogu bivšeg dečka, koji ju je brutalno zlostavljao nekoliko nedelja ranije.

Silovao ju je duže od osam sati, a kao da to nije bilo dovoljno, planirao je i potez zbog kog će bivša manekenka do kraja života biti osuđena na brojne intervencije i operacije. Lepu manekenku polio je kiselinom i, osim strašnih bolova, priuštio joj je doživotnu unakaženost i zdravstvene probleme.

Nakon stravičnog napada, koža lica joj je bila potpuno otopljena, kosti oštećene, na jedno oko je izgubila vid, a povređeni su joj bili i delovi ruke. Od tad je morala da ide na preko 400 operacija, a iako je namera njenog bivšeg bila da joj uništi život, to mu nije uspelo jer je Kejti ustala kao feniks iz pepela, uhvatila se u koštac sa sudbinom, a iz te borbe svaki dan izlazi kao pobednica.

Osim što je postala autorka i motivaciona govornica, osnovala je fondaciju koja pomaže drugim ljudima koji su proživeli isto, pronašla je i ljubav svog života koji nije gledao strašne ožiljke koje još uvek nosi, već se zaljubio u Kejti onakvu kakva jeste.

Iako je bila uverena da više nikada neće verovati nijednom muškarcu nakon onoga što je proživela, pre deset godina je u njen život ušao Ričard Džejms Saton, kome nisu smetali ni ožiljci, ni zdravstveni problemi, ni nepoverenje. Brzo ju je osvojio i vratio joj poverenje u muški rod, a onda su se tri godine kasnije venčali.

Spojio ih je zajednički prijatelj, a Kejti je tada rekla:

"Džejms je bio brbljiv, duhovit i gledao me pravo u oči. Nikada nije spomenuo moje opekotine, a budući da nije on, nisam ni ja. Nije se ni zagledao u njih, tako da se nisam osećala loše. Opustio me i učinio da se osećam samouvereno."

Verili su se godinu dana kasnije, a venčanje je održano na intimnoj ceremoniji kojoj su prisustvovali samo najbliži prijatelji i porodica.

Danas su ponosni roditelji dveju ćerki, Bele Elizabet i Penelope Dajane, a Kejti je svojevremeno rekla da će im ispričati celu priču kada budu dovoljno odrasle da razumeju.

Ričard je bio uz Kejti u svim teškim trenucima, a danas joj je najveća podrška u svemu što radi. Uz njegovu pomoć prevladala je traumu, depresiju i anksioznost.

Međutim, ni pre nego što je upoznala Ričarda, koji joj je vratio izgubljenu veru u ljude, Kejti nije bila sama. Ogromnu podršku pružila joj je njena porodica, a da to nije zaboravila ni u najsrećnijim danima dokazuju i fotografije sa sestrom Suzi, uz koje joj je posvetila emotivnu objavu.

"Moja sestra se odrekla svog društvenog života da bi mojim roditeljima pomagala kroz moj oporavak, bila je uz mene, podržavala me i postala moja najbolja prijateljica kao da smo ponovo male devojčice", napisala je Kejti.

"Tek nakon tri godine otišla je na prvi odmor s prijateljicama, a ja sam bila jako vezana za nju jer je često bila moje jedino društvo osim naših roditelja. Njene prijateljice su nam iz šale napravile ove majice jer je koliba mojih dede i bake bila jedino mesto, osim bolnice, gde sam se osećala dovoljno sigurno da se opustim. Svi smo se smejali, a ja sam je nosila sve vreme dok je ona bila na odmoru", napisala je Kejti uz fotografiju na kojoj ona i sestra nose majice s natpisima. Na sestrinoj piše "Ja volim Kavos", a na onoj koju nosi Kejti "Ja volim kolibu".

"Oporavak nikad nije nešto što možete predvideti, bolno je nesiguran, pun uspona i padova, ali jedna stvar koja mi je donosila utehu tpkom mog oporavka je činjenica da nisam sama", zaključila je.

