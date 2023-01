OVO FILMOVI KOJI SU NOMINOVANI ZA OSKARA 2023: Konkurencija je velika, a u trci je i hit koji je za 2 meseca ZARADIO 2 MILIJARDE!

Dugo smo iščekivali nominacije za Oskara za 2023. godine, a sada su se Alison Vilijams i Riz Ahmed uključili uživo iz "Academy's Samuel Goldwyn Theatre" i posle dva meseca nagađanja otkrili da li će se favoriti "Top Gun: Maverick", "Avatar: The Way of Water", "The Banshees of Inisherin", Kejt Blančet za ostvarenje "Tar" i Brendon Frehter za "The Whale" boriti za zlatnu statuu.

Filmski kritičari magazina "Variety", IndieWire", "Hollywood Reporter", "The Wrap" i "Vulture" u kategoriji za najbolji film kao kandidate za Oskara najčešće su navodili ove filmove: "The Fabelmans", "Everything Everywhere All at Once", "The Banshees of Inisherin", "Tar", "Avater: The Way of Wator", "Elvis", "Babylon", "All Quiet on the Western Front" i "Women Talking".

Ovo je spisak nominovanih na ovogodišnjoj dodeli Oskara:

Najbolji film

All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water, koji je za dva meseca zaradio 2 milijarde dolara

The Banshees of Inisherin

Elivs

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Tar

Top Gun: Maverick

Triangle of Sadness

Women Talking

Najbolja glumica

Kejt Blančet

Ana De Armas

Andrea Rejzbora

Mišel Vilijams

Mišel Jo

Najbolji glumac

Ostin Batler

Kolin Farel

Brendon Frejer

Pol Maskal

Bil Naj

Najbolja ženska sporedna uloga

Anđela Baset

Hong Čao

Keri Kondon

Džejmi Li Kurtis

Stefani Šu

Najbolja muška sporedna uloga

Brendon Glison

Brajan Tajri Henri

Džad Hrš

Beri Kiogan

Ki Hui Kuan

Najbolji reditelj

Mark Mekodna

Danijels

Stiven Spilberg

Tad Fild

Ruben Otlend

Najbolji scenario

Everything Everywhere All at Once

Tar

The Fabelmans

The Banshees of Inisherin

Triange of Sadness

Najbolji adaptirani scenario

All Quiet on the Western Front

Glass Onion

Living

Top Gun: Maverick

Women Talking

Najbolji kostim

Babylon

Black Panther: Wakanda Forever

Evlis

Everything Everywhere All At Once

Mrs. Harris Goes to Paris

Najbolji audio dizajn

“Top Gun: Maverick” (Paramount)

“Elvis” (Warner Bros.)

“Avatar: The Way of Water” (20th Century/Disney)

Contenders

“All Quiet on the Western Front” (Netflix)

“The Batman” (Warner Bros.)

Najbolji kratki film

“An Irish Goodbye”

“Ivalu”

“Le Pupille”

“Night Ride”

“The Red Suitcase”

Najbolji kratki animirani film

“The Flying Sailor”

“The Boy, the Mole, the Fox and the Horse”

“Ice Merchants”

“My Year of Dicks”

“An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It”

Najbolji pesma iz filma

“Hold My Hand” — Lady Gaga (“Top Gun: Maverick”)

“Lift Me Up”— Rihanna (“Black Panther: Wakanda Forever”)

“Naatu Naatu”— Kaala Bhairava, M.M. Keeravani, and Rahul Sipligunj (“RRR”)

“Applause”— Diane Warren (“Tell It Like a Woman”)

“This Is a Life”— David Byrne, Ryan Lott, and Mitski (“Everything Everywhere All at Once”)

