OVAKO JE ČARLS SAOPŠTIO HARIJU DA MU JE MAJKA POGINULA: Princ otkrio koju je BIZARNU STVAR dobio s njenog tela i zašto NIJE PLAKAO

Princ Hari otkrio je u svojim memoarima brojne intimne detalje iz svog života, a na samom početku knjige dotakao se smrti svoje majke.

Podsetimo, princeza Dajana je poginula u saobraćajnoj nesreći u Parizu 31. avgusta 1997. Hari se u memoarima prisetio trenutka kada mu je otac Čarls hladno rekao da njegove majke više nema. Učinio je to došavši u njegovu sobu pre nego što je Hari zaspao i seo na njegov krevet.

U memoarima piše i o bizarnoj stvari koju je njegova tetka, Sara Mekorkvodejl donela njemu i njegovom bratu Vilijamu. Naime, ona je s Čarlsom išla da reši detalje oko dopremanja Dajaninog tela iz Pariza u London. Tom prilikom je donijela svojim nećacima dve male plave kutije u kojima su bili pramenovi princezine kose.

"To je bio dokaz da je stvarno više nema", ispričao je Hari šta je pomislio kad je otvorio kutijicu. Međutim, onda je posumnjao u to i uveravao se da to može da bude kosa od bilo koga i da je njegova majka negde i da je živa.

"Znao bih da nije živa. Moje telo bi znalo. Moje srce bi znalo. I nijedno od njih ne zna da je to istina. Oboje su bili puni ljubavi za nju kao uvek", napisao je princ.

Hari je priznao i da mu je teško palo što su za njegovom majkom plakali nepoznati ljudi koji je nisu ni zaista poznavali, a on nije mogao nijednu suzu da pusti.

"Možda sam naučio predobro osobinu naše porodice da plakanje nikad nije opcija", ispričao je, te dodao kako je Vilijam uvek bio uveren da je njhova majka, princeza Dajana, živa.

Ispričao je kako su on i Vilijam razgovarali o tome da njihova majka nije poginula u saobraćajnoj nesreći, nego je odlučila na neko vreme nestane i sve je to bio deo njenog plana.

"Dugo vremena sam odbijao da prihvatim da je… nema. Verovao sam da je nestala na određeno vreme i da će nas kad to prođe nazvati i mi ćemo otići da joj se pridružimo", objasnio je princ.

Hari je godinama verovao da će mu se majka vratiti, a onda je jednog dana odlučio da traži policijski izveštaj o njenoj smrti koji je sadržao i fotografije nesreće.

Hteo je da ih vidi jer mu je to bio dokaz da njegove majke zaista više nema. "Dokaz da je bila u autu. Dokaz da je bila povređena i dokaz da su upravo oni paparaci koji su je lovili u tunelu snimali fotografije, fotografije na kojima ona leži polumrtva na stražnjem sedištu automobila", ispričao je Hari.

