DOK JE ČOVEKU SVOG ŽIVOTA RAĐALA SINA, ON JE BIO S ČUVENOM GLUMICOM: Ostavio je TRUDNU, a ljubav im je bila kao NEIZLEČIVA BOLEST

Francuska glumica Izabela Ađani pojavila se nakon dugo vremena u javnosti na modnoj reviji u sklopu Nedelje mode u Parizu, na kojoj su sve oči i kamere bili uprti u nju, s obzirom na to da se retko pojavljuje.

67-godišnja Izabela stigla je obučena u crnu kombinaciju od glave do pete, a ozbiljan izraz lica je sakrila iza velikih tamnih naočara. Ipak, zauzela je nekoliko poza pred fotografima i dala im priliku da zabeleže njeno retko pojavljivanje.

Izabela je svojevremeno slovila kao jedna od najlepših i najtalentovanijih glumica, a proslavila se ulogom u filmovima "Kraljica Margo", "Story of Adele H", "Nosferatu: Fantom noći", "Diabolique" i drugim. Zahvaljujući svojoj egzotičnoj lepoti, ubrzo je postala međunarodna zvezda i tokom karijere osvojila brojna priznanja i nagrade za svoj rad, što na evropskim, što na holivudskim filmovima. Međutim, svoj privatni život nikada nije volela da deli s javnošću i obožavateljima.

Njena životna priča deluje baš poput neke filmske, počevši od ranog detinjstva oveleženog siromaštvom u predgrađu Pariza. Glumičin otac bio je strog i konzervativan imigrant, a terao ju je da stalno uči i branio joj je da sopstveni odraz gleda u ogledalu. Zbog toga je nekoliko godina morala da odlazi na terapije kako bi naučila da prihvati sopstvenu lepotu, što je i sama otkrila u jednom od intervjua. Izabelin život se promenio kada je imala 14 godina i kada ju je na ulicama Pariza uočio jedan filmski agent, čime je počela njena uspešna karijera.

Razlog za skrivanje detalja privatnog života možda se krio u činjenici da je lepotica vodila izuzetno buran ljubavni život, koji je bio krunisan s jednim brakom, ali zapravo s čak osam velikih ljubavi.

Trenutno je sama, a od 2002. do 2004. godine bila je verena za Žana Mišela Žara, 2008. godine bila je u vezi s Toninom Cacaseom, pre njega je četiri godine ljubila Stefanea Delažoa, s Danijelom Dejom Luisom u vezi je provela period od 1989. do 1994. godine, s Vorenom Bitijem od 1986. do 1987. godine. 1983. godine bila je s Seržom Gensburoom, a pre njega ljubila je Bruna Najtena i Dejvida Roksavažea.

Najviše traga na nju ostavila je veza s Danijelom Dejom Luisom, koji ju je ostavio trudnu bez ijedne reči, a u trenutku kada je rađala njihovog sina, on se zabavljao s miljenicom Holivuda, Džulijom Roberts.

"On je ljubav mog života. Završilo se jer je bilo nemoguće, nepojmljivo snažno. Naša ljubav bila je kao neizlečiva bolest. Jedan pogled na njega i znate da je to čovek spreman da izazove bol u vama. Nije mogao da odvoji uloge koje je glumio od stvarnog života. Često se ponašao kao da nije deo ove planete, prepuštajući se junaku kog je igrao. Imali smo strast u najčistijem obliku, a takvo nešto uvek je osuđeno na propast. Bili smo ljubav o kakvoj se piše u klasičnim romanima, a uništilo nas je to što sam dozvolila da on bude centar mog života", izjavila je Izabela u jednom od intervjua.

