GLUMILA NEVINAŠCE, A BILA U VEZI S OŽENJENIM: Afera raskrinkana NA PRVI ROĐENDAN njegovog sina, a njegova žena je JAVNO PROZVALA

Ališa Kiz ovih dana je proslavila 42. rođendan, a iza sebe ima zavidnu muzičku karijeru.

Završila je školu za sviranje klavira i kao 12-godišnjakinja je počela da komponuje pesme. Kad je imala 15 godina, primetili su je iz diskografske kuće Columbia Records i potpisala je ugovor za njih. Međutim, nije sve bilo tako bajno.

Iz diskografske kuće su imali ideju kakav imidž žele da stvore za Ališu i unajmili su kreativni tim. Hteli su da menjaju njene pesme i nije im odgovaralo ono što je muzičarka stvarala.

"Bila je to stalna borba. Bilo je seksizma, ali diskriminisali su me i zbog moje dobi. Muzika, koju su stvarali, bila je razočaravajuća. Imate tu želju da stvorite nešto dobro, imate misli i ideje, ali kad završite muziku, to je sr*nje', objasnila je Kiz.

Nakon što je otišla iz te diskografske kuće, potpisala je ugovor za Arista Records i 2001. objavila svoj debitantski album "Songs in A Minor". Postigla je veliki uspeh i prodat je u više od 12 miliona primeraka širom sveta. Pesma "Fallin" je postala hit, a Ališa je osvojila pet muzičkih nagrada Grammy.

Sa svakim novim albumom je osvajala još više naklonosti publike i postala je jedna od najprodavanijih muzičara na svetu. Neki od njenih najvećih hitova su "No One", "Girl On Fire" i "Empire State Of Mind", koju je otpevala s Džej Zijem.

Ono što je na trenutak "bacilo senku" na njenu karijeru je Ališina afera s reperom i američkom producentom Svizom Bitsom (44). Naime, saznalo se da Sviz vara svoju suprugu, pevačicu Mašondu (45), kada je njihov sin Kasim Din slavio svoj prvi rođendan.

Kiz i američki producent su tvrdiili da su vezu započeli tek kad se njegov brak raspao. Međutim, Mašonda je na Tviteru napisala svoju stranu priče.

"Osećam da nakon godinu i po skrivanja ove afere i ponašanja kao da ne postoji, sada je vreme da se suočiš s tim, budući da si ranije otvoreno pisala o tome. Ne znaš koliko boli si mi uzrokovala tom romansom", poručila je Ališi na društvenoj mreži.

Kiz i reper su u braku od 2010. godine i imaju sinove Idžipta (12) i Dženesisa (8).

