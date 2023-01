BILI U BRAKU SAMO 12 DANA, A ON JOJ SAD OSTAVLJA 10 MILIONA DOLARA: Glumica KUKALA da je bila SLABO PLAĆENA, pa se oglasio BIVŠI

TO SE ZOVE DOBRA UDAJA

Pamela Anderson se u intervjuu za Variety prisetila uloge u seriji "Čuvari plaže" (Baywatch), u kojoj je glumila Si Džej Parker od 1992. do 1997. godine. Glumica tvrdi da od serije nije zaradila "gotovo ništa".

- Producenti "Baywatch-a" zaradili su bogatstvo. Tada jednostavno nisam imala nikoga ko bi me dobro predstavio. Ili znanje i iskustvo - rekla je Pamela.

Nakon te vesti, javio se njen bivši suprug Džon Peters, s kojim je bila u braku samo 12 dana 2020. godine. Rekao je da joj je u testamentu ostavio 10 miliona dolara.

- Uvek ću voleti Pamelu. Štaviše, ostavio sam joj u testamentu 10 miliona dolara. Ona to i ne zna. Niko to ne zna. Govorim ovo prvi put vama. Verovatno ne bi trebao ni govoriti. To je samo za nju, trebalo joj ili ne - rekao je za Variety.

Inače, Pamela je za Variety rekla i da joj je tim koji je stajao iza "Čuvara plaže" iz 2017. tražio da u filmu glumi besplatno, a producenti su je, kaže, neprestano zvali zbog učestvovanja u projektu.

foto: Profimedia

- Bilo je grozno, rekli su mi kako žele da im učinim uslugu. To je bilo maltretiranje, želeli su da glumim besplatno. Rekla sam im: "Hajde, ljudi. Mislim, stvarno" - ispričala je glumica, koja je na kraju pristala na ulogu. Pojavila se samo na kraju filma u usporenom snimku, bez ikakvog teksta.

Podsetimo, uskoro na Netflix stiže dokumentarac "Love, Pamela", a glumica će takođe objaviti i autobiografiju.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:45 Na snagu stupio Zakon o utvrđivanju poreklu imovine