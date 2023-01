BUJNO POPRSJE I DUBOK DEKOLTE: Isplivala NIKAD VIĐENA fotka MILICA TRAGAČICE! U ovako IZAZOVNOM IZDANJU je dosad NISMO VIDELI

Internetom kruži nikad viđena fotografija Milice Jokanović, koja se proslavila kao tragač u kvizu "Potera", na kojoj je odevena oskudnije nego što smo na to navikli.

Ulogom tragača u kvizu "Potera", Milica Jokanović je vremeno izgradila imidž obrazovane i elokventne žene, "čelične lejdi", koja znanjem kosi takmičare, a publika je navikla i na njene ekstravantne stajlinge, koji uglavnom podrazumevaju Milicu zakopčanu do grla.

foto: Printscreen/TikTok

Ipak, internetom kruži fotografija Milice Jokanović iz mlađih dana, u izdanju u kakvom je dosad nismo videli. S obzirom na to da smo navikli na to da je viđamo zakopčanu do grla, ovaj stajling bi se mogao opisati kao oskudan.

Naime, na društvenoj mreži TikTok se pojavila fotografija na kojoj je Milica pozirala na letovanju, što se da zaključiti po palmama u pozadini, ali i njenoj oskudnoj odevnoj kombinaciji.

foto: Printscreen/ RTS

Milica je na fotografiji pozirala u letnjoj žutoj haljini i belim ogrtačem s osmehom na licu, bujnom kosom, ali i bujnim poprsjem, a komentari ispod fotografije samo su se nizali.

