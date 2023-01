KANJE VEST NAPAO ŽENU I SAD JE POD ISTRAGOM: Snimala ga telefonom, on joj rekao da prestane, a onda se sve OTRGLO kontroli! VIDEO

Reper Kanje Vest je pod istragom zbog incidenta koji je juče izazvao na ulici dok ga je snimala jedna žena.

Portparol šerifa okruga Ventura potvrdio je, kako prenosi US Magazin, da je Kanje Vest pod istragom zbog optužbi za nanošenje teških opovreda. Vlasti su navodno primile video koji pokazuje da je Vest bio upleten u svađu sa ženom i naizgled joj je zgrabio mobilni iz ruke.

Reper je tako viđen kako prilazi ženi u automobilu dok su bili na semaforu. Izašao je iz auta da razgovara s njom. Držala je telefon podignut snimajući Vesta izbliza dok je on zahtevao: "Prestanite s kamerama."

Žena je rekla: "Znam, ali Kanje, ti si slavna osoba", ali pre nego što je završila rečenicu, Vest joj je zgrabio telefon iz ruku i bacio ga na put.

Kanje se potom vratio do svog vozila, gde ga je čekala njegova supruga (iako se o tome još uvek nagađa jer nije bilo zvanične potvrde) Bjanka Censori. Vest je otišao pre dolaska policije, a daljnja istraga se očekuje, pojasnila je portparolka.

Kanye west pulled up on paparazzi & snatched their phone for filming him when he was with his kids 😭 pic.twitter.com/N23oRdAPyE