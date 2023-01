BILI SMO U PODRUMU, BOMBA JE NALETELA! Otkrivene TAJNE sa snimanja serije SREĆNI LJUDI: Svi su bili SIROTINJA, bilo je crno vreme

Serija "Srećni ljudi" je mnogim generacijama obeležila detinjstvo i odrastanje. Pratili smo zgode i nezgode porodice Golubović i ostalih malih ljudi iz naroda koji se tih godina suočavao sa brojnim izazovima.

Glumci su se podsetili snimanja serije koja se prvi put emitovala pre skoro 30 godina.

foto: Youtube/Printscreen/RTS

- U to vreme su mi uvek davali opasnice da igram, pa moje unuke kažu: “Joj bre bako”. Skoro su mi ponovo dali ulogu neke zle majke, pa im kažem: “Ljudi, da li stvarno tako delujem?”, a oni kažu da je to zbog mog glasa - ispričala je kroz smeh Ljiljana Stjepanović, koja je igrala Ozrenku Soldatović, te se prisetila nekih scena.

- Možda kada smo svi bili u podrumu, kada je bomba naletela, to je bilo zanimljivo. Zablaćanski koji me je slikao, šalili smo se mnogo. Nažalost dosta njih više nije sa nama, ali biće prilike da zajedno igramo gore negde kada se sretnemo - rekla je glumica, i dodala:

- Pamtim fantastičnu saradnju sa Acom Đorđevićem i mojim neposrednim partnerom i velikim drugom Duškom Golubovskim. Nije bilo straha od neuspeha. Savršeno smo se slagali. Posebna čast mi je bila kada sam upoznala veliku Oliveru Marković, žena je bila živa enciklopedija, toliko je priča usadila u moju dušu, toga se sećam sa divnom ljubavlju.

foto: Printscreen/Premijera

Čuveni mali Neca, kojeg je igrao Janko Milivojević, više nije mali i sada ima ćerku, sa kojom gleda reprize.

foto: Printscreen/Youtube

- Radujem se kada vidim kada se puštaju “Srećni ljudi”, kao ja što gledam “Vruć vetar”. Sada moja ćerka od devet godina gleda kada se serija reprizira. Zanimljivo joj je, nije fascinirana, ali voli da gleda, zna ko joj je tata. Moji prijatelji me i dalje zezaju pred drugima, pa govore: “Je l’ znaš ko je on? Neca iz “Srećnih ljudi”. To me je ranije smaralo, sada mi ne smeta – iskren je Janko, koji dodaje:

foto: Printcreen

- Sve što sam stariji, to mi je lepše što sam glumio. Sa šest godina sam snimao seriju i proletelo mi je. Krivo mi je što je dosta njih preminulo. Imam samo pozitivne i lepe utiske. Kada sam bio klinac bilo mi je naporno, i u tinejdžerskom dobu nisam bio lud za serijom. Bilo je crno vreme, svi su bili sirotinja, ali je to bila serija koja je privlačila porodicu, bilo je ljubavi. Čim se i dan danas prepričavaju fore, nema preterane tuge, već smešnih situacija. Sve se svodi na to da je to život.

foto: Damir Dervišagić

Đinu Golubović je igrala Jugoslava Drašković, koja danas iskreno kaže da se tokom snimanja nikada nije opuštala.

- Kao što znate, naknadno sam se priključila seriji i moj fokus je bio da što bolje odigram ulogu koja mi je poverena. Moja je priroda takva da sve gledam sa ozbiljnije strane i da se teško opuštam. Verovatno je bilo sijaset smešnih stvari koje nisam primetila - rekla je glumica.

Uloga Lole Golubović pripala je prvo Tanji Bošković:

foto: Damir Dervišagić

- Velika je rupa u mom nebu iznad glave otkako su otišli svi koji su otišli. Ima nade da ćemo se svi ponovo sresti. To je bilo lepo druženje, ozbiljan rad i spasavanje žive glave. Veliko je siromaštvo bilo u pitanju, nisam sigurna da bih samo kroz čitanje teksta prihvatila da igram, ali valjalo je nahraniti moju decu.

Nju je kasnije zamenila Zlata Numanagić:

foto: Damir Dervišagić, Printscreen

- Tanja je moja dobra prijateljica i koleginica sa klase. Inače ta uloga mi je bila i namenjena mnogo pre nego što je Tanja došla u kombinaciju da je igra. Rekla sam Aci Đorđeviću da me sačeka da razmislim, ali je to razmišljanje ustvari bilo da zovem Tanju i da pitam zbog čega je napustila seriju. Nisam dobila neki odgovor koji bih mogla da kažem. Bio je to vruć krompir. U stranim serijama vi imate ili plastičnu operaciju ili razvod braka, neko objašnjenje. Ovde je bila zamena na tzv. suvo i bilo je mnogo teško da se, na čelu sa publikom, pravimo blesavi da se ništa nije dogodilo.

foto: Printscreen/Youtube

Ivana Mihić igrala je Keti:

– Uloga Keti mi je donela mnogo lepih doživljaja. Publika je zavolela taj lik te i dan danas dobijam pisma i poruke od obožavalaca ili čak njihove dece. Devojčice i dalje oponašaju Keti i igraju se sa drugarima imitirajući scene iz serije sa Čarlijem. Reditelju sam zahvalna na trudu da je gledaoci pamte decenijama.

Evi Ras je ćerka preminula dok je snimanje kultne serije bilo u toku.

foto: Kurir televizija

- Kada sam posle ćerkine sahrane prvi put došla na set, kadriranje je bilo u toku, Radmila je zaustavila. Cela ekipa se skamenila. Kadriranje je sveto, vi to ne smete da prekinete. “Eva je došla, a Kruna zaslužuje da pustimo suzu za nju, umrla je u 24. godini”, rekla je i svi smo se rasplakali. Pomogla mi je da idem dalje u životu - prisetila se Eva, i dodala:

- Ljudi i dalje žive u „ranču pokletih“.Oni su tihi, divni ljudi, i dalje muškatle cvetaju. I dalje su zidovi oguljeni. Voleli nas.

(Kurir.rs/Blic)

Bonus video:

01:35 UOČI BOŽIĆA STIGLE DIVNE VESTI! Samohrana majka sa BOLESNOM decom živela u kući koja prokišnjava, a sad im se ispunila NAJVEĆA želja (KURIR TELEVIZIJA)